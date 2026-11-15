Babasının hayalini üretime dönüştürdü! Binlerce fidan dikti

İstanbul'da yaşarken babasının vefatının ardından Konya'ya gelen Ahmet Kerim Örnek, kanser nedeniyle kaybettiği babasının hatırasını yaşatmak için çocukluğunun geçtiği yaylalarda aronya bahçesi kurdu. 8 bin metrekarelik alana 3 bin 300 fidan diken Örnek, babasıyla birlikte kurdukları hayali hayata geçirdi.

51 yaşındaki Örnek, 2020 yılında babasını kaybetmesinin ardından onun doğup büyüdüğü topraklarda bir şeyler yapmak ve ortak hayallerini gerçekleştirmek istedi. Bu amaçla 2023 yılında Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Bolay Mahallesi'nde aronya yetiştiriciliğine başladı.

ARONYA BAHÇESİNİ BABASININ ANISINA KURDU

İstanbul'da yaşamını sürdüren Örnek, belirli aralıklarla Konya'ya gelerek bahçesiyle ilgileniyor. Aronya yetiştiriciliğine yönelmesinde, bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisine destek olabileceğini ve ağrıların hafifletilmesine katkı sağlayabileceğini düşündüğü doğal ürünler üzerine yaptığı araştırmaların etkili olduğunu anlattı.

Babasıyla birlikte bir bahçe kurma fikrinin tedavi sürecinde ortaya çıktığını belirten Örnek, aronya için Bolay Mahallesi'nin yaylasını tercih ettiğini söyledi.

Örnek, süreci şu sözlerle anlattı:

"Babamın tedavi sürecinde araştırma yaparken aronyanın tam da Bolay Mahallesi'nin yaylasında, yaklaşık 1700 metre rakımda yetiştirilmesinin çok uygun olacağını düşündüm ve ekmeye karar verdim. Daha sonra babamı kaybettik. Onun hatıralarını yaşatmak düşüncesiyle buraya geldik. Yani hem yayla evlerinin burada olması hem de bahçenin olması ayrı bir duygusallık katıyor. Bu bahçeyi görse çok mutlu olurdu. Çok severdi burayı. Burada küçük evleri varmış. Dolayısıyla babamın da çocukluğu buralarda, bu yaylalarda geçmiş. O anlamda da bu noktanın özel bir yeri var."

3 BİN 300 FİDAN MEYVE VERMEYE BAŞLADI

Bahçede kullanılan sertifikalı aronya fidanlarının meyve vermeye başladığını aktaran Örnek, hasat edilen ürünlerin işlenmesi için Karaman'daki kurutma tesisine gönderileceğini belirtti. Kurutma işleminin ardından paketlenecek aronyaların kuruyemişçilere ve toptancılara satılması planlanıyor.

"BABAMLA KENDİ ÜRÜNÜMÜZÜ YETİŞTİREMEDİK"

Babasının yaşamının son dönemlerinde çocukluğunun geçtiği bölgeyi sık sık andığını anlatan Örnek, dostlarından söz ettiğini, yaylalara ait fotoğraf ve videoları izlediğini dile getirdi. Kendisinin de çocukluğundan itibaren yaz tatillerini burada geçirdiğini belirten Örnek, bölgeye yabancı olmadığını ifade etti.

Babasının hayalini birlikte gerçekleştiremediklerini söyleyen Örnek, bahçenin herkese açık olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ben de küçüklüğümden beri yaz tatillerimde mutlaka gelirdim, çocukluğum burada geçti. Dolayısıyla buranın yabancısı değilim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde ihtiyacı olanlar gelir bu meyveyi tanır, yer, kullanır. Zaten bahçemizin kapısı herkese açık. Gelip istediğiniz gibi toplayabilirsiniz ve yiyebilirsiniz diyoruz."

DOĞAL TARIMIN EKONOMİYE KATKISINA DİKKAT ÇEKTİ

Doğal ve organik tarımın korunması ve desteklenmesi gerektiğini belirten Örnek, bu alandaki üretimin yalnızca ailelere değil, ülke ekonomisine de katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır