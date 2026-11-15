FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Babasının hayalini üretime dönüştürdü! Binlerce fidan dikti

Kanser nedeniyle kaybettiği babasının anısını yaşatmak isteyen Ahmet Kerim Örnek, çocukluğunun geçtiği Konya'nın Taşkent ilçesinde 8 bin metrekarelik alana 3 bin 300 aronya fidanı dikti. Babasıyla birlikte kurdukları hayali gerçeğe dönüştüren Örnek, bahçesinin kapılarını herkese açtı.

Babasının hayalini üretime dönüştürdü! Binlerce fidan dikti

İstanbul'da yaşarken babasının vefatının ardından Konya'ya gelen Ahmet Kerim Örnek, kanser nedeniyle kaybettiği babasının hatırasını yaşatmak için çocukluğunun geçtiği yaylalarda aronya bahçesi kurdu. 8 bin metrekarelik alana 3 bin 300 fidan diken Örnek, babasıyla birlikte kurdukları hayali hayata geçirdi.

51 yaşındaki Örnek, 2020 yılında babasını kaybetmesinin ardından onun doğup büyüdüğü topraklarda bir şeyler yapmak ve ortak hayallerini gerçekleştirmek istedi. Bu amaçla 2023 yılında Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Bolay Mahallesi'nde aronya yetiştiriciliğine başladı.

ARONYA BAHÇESİNİ BABASININ ANISINA KURDU

İstanbul'da yaşamını sürdüren Örnek, belirli aralıklarla Konya'ya gelerek bahçesiyle ilgileniyor. Aronya yetiştiriciliğine yönelmesinde, bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisine destek olabileceğini ve ağrıların hafifletilmesine katkı sağlayabileceğini düşündüğü doğal ürünler üzerine yaptığı araştırmaların etkili olduğunu anlattı.

Babasıyla birlikte bir bahçe kurma fikrinin tedavi sürecinde ortaya çıktığını belirten Örnek, aronya için Bolay Mahallesi'nin yaylasını tercih ettiğini söyledi.

Babasının hayalini üretime dönüştürdü! Binlerce fidan dikti 1

Örnek, süreci şu sözlerle anlattı:

"Babamın tedavi sürecinde araştırma yaparken aronyanın tam da Bolay Mahallesi'nin yaylasında, yaklaşık 1700 metre rakımda yetiştirilmesinin çok uygun olacağını düşündüm ve ekmeye karar verdim. Daha sonra babamı kaybettik. Onun hatıralarını yaşatmak düşüncesiyle buraya geldik. Yani hem yayla evlerinin burada olması hem de bahçenin olması ayrı bir duygusallık katıyor. Bu bahçeyi görse çok mutlu olurdu. Çok severdi burayı. Burada küçük evleri varmış. Dolayısıyla babamın da çocukluğu buralarda, bu yaylalarda geçmiş. O anlamda da bu noktanın özel bir yeri var."

3 BİN 300 FİDAN MEYVE VERMEYE BAŞLADI

Bahçede kullanılan sertifikalı aronya fidanlarının meyve vermeye başladığını aktaran Örnek, hasat edilen ürünlerin işlenmesi için Karaman'daki kurutma tesisine gönderileceğini belirtti. Kurutma işleminin ardından paketlenecek aronyaların kuruyemişçilere ve toptancılara satılması planlanıyor.

Babasının hayalini üretime dönüştürdü! Binlerce fidan dikti 2

"BABAMLA KENDİ ÜRÜNÜMÜZÜ YETİŞTİREMEDİK"

Babasının yaşamının son dönemlerinde çocukluğunun geçtiği bölgeyi sık sık andığını anlatan Örnek, dostlarından söz ettiğini, yaylalara ait fotoğraf ve videoları izlediğini dile getirdi. Kendisinin de çocukluğundan itibaren yaz tatillerini burada geçirdiğini belirten Örnek, bölgeye yabancı olmadığını ifade etti.

Babasının hayalini birlikte gerçekleştiremediklerini söyleyen Örnek, bahçenin herkese açık olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ben de küçüklüğümden beri yaz tatillerimde mutlaka gelirdim, çocukluğum burada geçti. Dolayısıyla buranın yabancısı değilim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde ihtiyacı olanlar gelir bu meyveyi tanır, yer, kullanır. Zaten bahçemizin kapısı herkese açık. Gelip istediğiniz gibi toplayabilirsiniz ve yiyebilirsiniz diyoruz."

DOĞAL TARIMIN EKONOMİYE KATKISINA DİKKAT ÇEKTİ

Doğal ve organik tarımın korunması ve desteklenmesi gerektiğini belirten Örnek, bu alandaki üretimin yalnızca ailelere değil, ülke ekonomisine de katkı sunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ilçenin geçim kaynağı! Avrupa pazarında da yerini aldı Bir ilçenin geçim kaynağı! Avrupa pazarında da yerini aldı
Rekabet Kurumu "reyting"leri mercek altına aldıRekabet Kurumu "reyting"leri mercek altına aldı

Anahtar Kelimeler:
aronya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan emekliyi heyecanlandıran açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan emekliyi heyecanlandıran açıklama

Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi 'Yaygınlaşmalı'

Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi 'Yaygınlaşmalı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.