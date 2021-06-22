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"Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira" diyerek ağaçlarını kesmeye başladı

22.06.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Yeniköy ilçesinde, İsmail Ayaz (39) 62 dönümlük arazisinde yetiştirdiği kirazın kilosunu 2 TL'ye sattığını ancak tezgahta fiyatın 15 TL'ye kadar çıktığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Kiraz ağaçlarını kesen Ayaz, "Kiraz 2 TL ya da 3 TL. İstanbul’a vardığınız zaman 15 TL'ye kiraz yiyor vatandaş. Aracı, komisyoncu, halcisi para kazanıyor" dedi.

"Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira" diyerek ağaçlarını kesmeye başladı

Yeniköy'de yaklaşık 15 yıldır kiraz yetiştiren İsmail Ayaz, kirazın kilosunu komisyoncu ve hale 2- 3 TL'ye sattığını ancak pazar tezgahlarında meyvenin kilosunun 15 TL'ye kadar çıktığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Artık kiraz yetiştirmeyeceğini söyleyen Ayaz, yaklaşık 10 yıl önce, 8 TL'den alınan kirazın bu dönemde 2 TL'ye kadar düştüğünü vurguladı. Ayaz, bahçesindeki 1000 kiraz ağacını kesmeye başladı. Ayaz, "Yapmış olduğumuz kiraz hasadında gördüğünüz son durum işte bu. 2 TL ya da 3 TL'ye satıyoruz, İstanbul'a vardığınız zaman 15 TL'ye kiraz yiyor vatandaş. Aracı, komisyoncu, halcisi para kazanıyor.

"İŞÇİ BENDEN DAHA ÇOK KAZANIYOR"

Son durum gördüğünüz gibi ağaçları kesmeye başladık. Burada 1000 kiraz ağacım var. Hepsini keseceğiz. Biz yine ortada halciye, komisyoncuya muhtaç kalıyoruz. Ürün satıyoruz ama işçi ile ortak satıyoruz. Günlük 100 TL yevmiyeleri var. Kirazları 2 TL'ye verdiğin zaman 1 işçi 70 kilo kiraz topluyor 2 ile çarpınca 140 TL ediyor, 100 TL'si işçinin 40 TL'si benim. İşçi benden daha çok kazanıyor.

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Burada 15 yaşında olan ağaç da var 40 yaşında olan ağaç da var. Her sene aynı şey para etmiyor. Hayatımda 1 kez ihracata mal verdim 10 sene önceydi, o zamanlar kirazı 8 TL'ye verdim, şu anda 2 TL. 10 sene öncesi nerede sonrası nerede? Yapılacak iş değil."

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"DESTEK BEKLİYORUZ"

Ağaçlardan kiraz toplayan ve günlük yevmiye ile çalışan Hatice Küküllü, "Bir her gün yevmiyeye geliyoruz. Çiftçimizden, akşam olduğunda para istemeye çekiniyoruz. Ben 100 TL yevmiye parası alıyorum ama istemeye utanıyoruz. Kilosunu 3 TL'ye satarsa ne olacak? Yetkililerin bu konuda çiftçileri desteklemelerini istiyorum.
Çok zor durumdalar" diye konuştu.

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Ürettiği kirazların yeterince değer görmediğini savunan Ayaz, tarlasındaki ağaçları tek tek kesmeye başlarken, artık başka iş yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
yalanınız batsın 5 tlye de var marketleri değil pazarların fiyatlarına bakın boş muhabbet
Malesef Türkiyede ne üretirsen üret parayı üreten değiş aracı asalaklar kazanıyor.
olan hep vatandaşa oluyor aracı kumpasından vatandaş bi kurtulamadı gitti sözüm ona hal yasası çıkacaktı nakliyeye kiloda kuruş biner şöförün suçu yok zaten malı alan kirazı yerinde toptan alan aracı kişi veya şirket oda kirazı getiriyor hal mafyasına ikisi arasında oluyor herşey en son da manav ve pazarcı malı götürüyor.SONUÇTA DEVLET KONTROLÜ YÜZEYSEL GERÇEK KONTROL YOK kaça aldın hale kaçtan devrettin bilen yok istedikleri etiketi yapıştırıyorlar

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