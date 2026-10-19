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Bahçede yetişiyor, evde tek tek ayıklanıyor: Kilosu 400 TL

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde aronya hasadı başladı. Yıllık 1-1,5 ton ürün elde edilen meyvenin kilogram fiyatı 350-400 lira arasında değişirken, üreticiler pazar bulmakta zorlanıyor.

Bahçede yetişiyor, evde tek tek ayıklanıyor: Kilosu 400 TL

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde yetiştirilen aronya meyvesinde hasat dönemi başladı. Öğretmen Suat Yılmaz’ın 6 dönümlük bahçesinde üretilen aronyada yıllık hasat miktarı 1-1,5 ton arasında değişirken, kilogram fiyatı 350-400 lira seviyesinde bulunuyor. Toplumda yeterince tanınmaması nedeniyle üreticiler pazarlama konusunda sorun yaşıyor.

Bahçede yetişiyor, evde tek tek ayıklanıyor: Kilosu 400 TL 1

6 YIL ÖNCE EKİLDİ, 3 YIL SONRA MEYVE VERDİ

Çüngüş ilçesinde öğretmen Suat Yılmaz tarafından 6 yıl önce toprakla buluşturulan aronya fidanları, 3 yıl sonra meyve vermeye başladı. Yılmaz, 6 dönümlük bahçesinden her yıl 1-1,5 ton arasında ürün elde ediyor. Ancak meyvenin toplumda yeterince bilinmemesi, satış ve pazarlama sürecinde sorunlara neden oluyor.

Bahçede yetişiyor, evde tek tek ayıklanıyor: Kilosu 400 TL 2

Kilogram fiyatı 350-400 lira arasında değişen aronya, içerdiği antioksidan maddeler nedeniyle son yıllarda kanserde alternatif tıp uygulamaları kapsamında da kullanılmaya başlandı. Sağlığa faydaları nedeniyle tercih edilen meyveye belirli bir tüketici kesiminden yoğun talep geliyor.

Bahçede yetişiyor, evde tek tek ayıklanıyor: Kilosu 400 TL 3

HASAT SONRASI AYIKLAMA VE PAKETLEME YAPILIYOR

Aronya tüketiminde günlük belirli bir ölçüye uyulması gerektiğini belirten Suat Yılmaz, meyvenin faydalarının belirli bir süre düzenli kullanımdan sonra görülmeye başlayacağını ifade etti.

Bahçede yetişiyor, evde tek tek ayıklanıyor: Kilosu 400 TL 4

Üretici Şefika Yılmaz, hasat sürecinin zahmetli geçtiğini belirterek meyvelerin bahçeden toplandıktan sonra evde yeniden ayıklandığını ve paketlendiğini anlattı.

Hasan Yılmaz da ürünleri gelen siparişlere göre topladıklarını belirtti. Aronyanın faydalı bir meyve olduğunu ve kendisinin de tükettiğini söyleyen Yılmaz, yetiştiricilik için gerekli bilgi ve beceriye sahip olunmasının önemini vurguladı.

Bahçede yetişiyor, evde tek tek ayıklanıyor: Kilosu 400 TL 5

ARONYA HASADININ EKİM SONUNA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Halime Yılmaz, aronyanın düzenli tüketiminin faydalı olduğunu ve üretim sürecinin emek gerektirdiğini dile getirdi. Yılmaz, üretim ve paketleme aşamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bahçede yetişiyor, evde tek tek ayıklanıyor: Kilosu 400 TL 6

“Birçok hastalığa faydalı. Aronyayı bahçede topladıktan sonra evde ayıklama ve paketleme işlemleri yapıyoruz. Ürünü tüketiciye en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz”

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde devam eden aronya hasadının ekim ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır aronya
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