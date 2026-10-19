Bedava dağıttı, 5 dakikada bitti: 'Böyle satsaydık para koymaya yer bulamazdık'

Amasya'da bir esnaf sezonun son karpuzlarını ücretsiz dağıttı.

KARPUZLAR 5 DAKİKA İÇİNDE TÜKENDİ

İstasyon semt pazarında vatandaşların çevresinde kalabalık oluşturduğu kamyonette yüklü karpuzlar 5 dakika içinde tükendi. Aynı zamanda sebze halinde komisyonculuk yaptıklarını anlatan Faruk Kodek, "Normalde bu şekilde karpuz satsaydık para koymaya yer bulamazdık" dedi.

"KARPUZ SEZONUNA TATLI BAŞLAMIŞTIK, TATLI KAPATTIK"

Bu yıl bol olan karpuzların yaz boyunca uygun fiyatlarda satıldığını anlatan 32 yaşındaki Kodek, "Muş'tan getirttiğimiz sezonun son karpuzlarını satmadan halkımıza dağıtmak istedik. Biz Amasya halkına yıllarca karpuz sattık. Halkın sayesinde para kazandık. Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık. Tatlı şekilde de kapattık. Seneye ölmeyip o günleri görürsek tekrar dağıtım yapacağıma söz veriyorum" diye konuştu.

"HELAL OLSUN"

Dualar alan esnafı kutlayan Nevin Karaböcek de, "Helal olsun. Haldeki büyük esnafımızın bu şekilde dağıtım yapmasını isteriz. Böyle 10 esnaf çıksa Amasya'mızın sırtı yere gelmez" şeklinde konuştu.

Karpuz dağıtımına katılan Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise hayırlı kazançlar dilediği üyelerini örnek davranışı için tebrik etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır