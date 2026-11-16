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Beklenenden erken geldi: Talep patladı! 'Satışlar iyi'

Van'da beklenenden erken etkili olan kar yağışının ardından Sobacılar Çarşısı'nda soba satışları, imalat ve tamir çalışmaları yoğunlaştı. Soba imalatçısı Ferdi Akcan "Şu anda satışlarımız iyi, yoğunluğumuz devam ediyor" dedi.

Beklenenden erken geldi: Talep patladı! 'Satışlar iyi'

Van'da kış mevsiminin erken gelmesi vatandaşları hazırlıksız yakalarken, soba üretimi yapan esnaf ise sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Özellikle doğal gazın bulunmadığı kırsal bölgelerde kullanılan sac sobalar, kar yağışının ardından yoğun talep görmeye başladı. Sobacılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaf, bir yandan soba imalatını sürdürürken diğer yandan vatandaşların eski sobalarının bakım ve onarımını yapıyor.

Beklenenden erken geldi: Talep patladı! Satışlar iyi 1

İHA muhabirine konuşan soba imalatçısı Ferdi Akcan, sezonun bu yıl erken başladığını belirtti.

Beklenenden erken geldi: Talep patladı! Satışlar iyi 2

Akcan, "Henüz aralık ayına girmeden kışın gelmesiyle birlikte, özellikle kar yağışının ardından soba satışlarımızda artış yaşandı. Şu anda satışlarımız iyi, yoğunluğumuz devam ediyor. Soba üreticileri olarak tam anlamıyla hazırlıksız yakalanmadık. Önceden hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak vatandaşların çoğu yılbaşını bekliyordu. Kar yağışının beklenenden erken gelmesiyle birlikte soba talebi de erkene çekildi" dedi.

Beklenenden erken geldi: Talep patladı! Satışlar iyi 3

"EN ÇOK TEZEK SOBALARI TERCİH EDİLİYOR"

İş yerlerinde hem soba imalatı hem de tamir işlemleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Akcan, "En çok talep gören ürünlerimizin başında tezek sobaları geliyor. Sac soba olarak da bilinen bu sobalar, özellikle doğal gazın bulunmadığı kırsal bölgelerde yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle köylerden gelen taleplerle soba satışlarımız devam ediyor. Sac sobaların imalatını yapıyoruz. Bunun yanı sıra turbo sobaların malzemelerini ve yedek parçalarını temin ederek değişim ve tamir işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sac sobaların tamiri için de vatandaşlarımız sık sık iş yerimize geliyor" diye konuştu.

Beklenenden erken geldi: Talep patladı! Satışlar iyi 4

Beklenenden erken geldi: Talep patladı! Satışlar iyi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
soba
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