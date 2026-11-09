Biriktirdiği harçlıklar kazanca dönüştü! 12 yaşında kendi işini kurdu

Gümüşhane'de yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarla aldığı 3D yazıcı sayesinde kendi tasarımlarını üretip satışa sunmaya başladı. Dijital dünyada vakit geçirmek yerine teknolojiyi üretim için kullanan genç yetenek, hem kendi harçlığını kazanıyor hem de gelecekte kuracağı markanın temellerini atıyor.

Gazipaşa Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Musab Taha Yılmaz, teknolojiye olan ilgisini üretime dönüştürerek yaşıtlarından farklı bir yol izliyor. Biriktirdiği parayla satın aldığı üç boyutlu yazıcıda çeşitli ürünler tasarlayan Yılmaz, hazırladığı çalışmaları satarak yeni hedefleri için birikim yapıyor.

Bilgisayar üzerinden tasarım yapmayı tercih eden Musab Taha, öğrendiklerini somut ürünlere dönüştürüyor. Yazıcıyı kullanmayı babasından ve YouTube videolarından öğrenen genç öğrenci; anahtarlık, oyuncak ve eğitim materyalleri hazırlıyor. Ürünlerini çeşitli platformlardan tanıtarak satışa sunan Yılmaz, arkadaşları için de özel hediyeler üretiyor.

DRON HAYALİYLE BAŞLADI, 3D YAZICIYLA ÜRETİME YÖNELDİ

İlk etapta bir dron satın almak isteyen Musab Taha, bu amaçla biriktirdiği harçlıklarını farklı bir şekilde değerlendirmeye karar verdi. Parasını üç boyutlu yazıcı almak için kullanan genç öğrenci, üretimden elde ettiği kazancı da hayalini kurduğu dronu satın almak için biriktirmeye başladı.

Tasarım çalışmalarında farklı dijital araçlardan yararlanan Yılmaz, bilgisayarda hazırladığı modelleri baskıya uygun hale getiriyor. Yazıcıdan çıkan ürünlerin son işlemlerini de kendisi tamamlayan Musab Taha, böylece tasarımdan satış aşamasına kadar sürecin içinde yer alıyor.

KARDEŞİNİN SINIFINDAKİ TÜM ÖĞRENCİLERE HEDİYE HAZIRLADI

Musab Taha'nın üretim anlayışı yalnızca satış yapmakla sınırlı kalmıyor. Genç tasarımcı, kardeşinin sınıfındaki bütün öğrenciler için kitap ayracı hazırlarken kendi arkadaşlarına da anahtarlık hediye etti.

Ürettiği modeller arasında karanlıkta parlayan ejderhanın kendisini özellikle etkilediğini anlatan Yılmaz, farklı tasarımlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Röportaj sırasında çarpım tablosunu ezberlemeye yardımcı olması için hazırladığı kartı, sayı oyunlarını ve resim tamamlama oyuncağını da tanıttı.

Tasarımlarının arkadaşları tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Musab Taha, "Arkadaşlarım da ‘Nasıl yapıyorsun, bana da yapar mısın?' diye heyecanlanmıştı" ifadelerini kullandı.

HEDEFİNDE KENDİ MARKASINI KURMAK VAR

Üretim yapmanın kendisine keyif verdiğini söyleyen Musab Taha, ileride kendi markasını oluşturmayı hedefliyor. Tasarımlarını geliştirmeye devam etmek istediğini belirten genç öğrenci, gelecekteki hayalini "Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum" sözleriyle anlattı.

Arkadaşlarına da üretimle ilgilenmelerini tavsiye eden Yılmaz, kendi emeğiyle ortaya çıkardığı ürünleri geliştirerek daha büyük hedeflere ulaşmak istiyor.

ANNESİ SOSYAL MEDYA HESABINI YÖNETİYOR

Musab Taha'nın annesi Zehra Yılmaz, oğlunun başlangıçta dron almak istediğini ancak daha sonra birikimini üç boyutlu yazıcıya yatırmaya karar verdiğini söyledi. Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan anne Yılmaz, oğlunun bu kararını kendilerine şu sözlerle anlattığını aktardı:

"Ben 3D yazıcı almak istiyorum. Bu 3D yazıcıdan ürettiklerimi satıp daha iyi, daha kaliteli bir dron almak istiyorum"

Çocuklarını istedikleri şeylere ulaşabilmeleri için birikim yapmaya ve emek vermeye teşvik ettiklerini belirten Zehra Yılmaz, oğlunun ürünlerini tanıttığı sosyal medya hesabını kendisinin yönettiğini ifade etti.

Ailece üretim sürecine katkı sunduklarını anlatan anne Yılmaz, farklı dükkânlarda stantlar kurduklarını, fikir alışverişi yaptıklarını ve Musab Taha okuldayken baskı çalışmalarının takibine yardımcı olduklarını kaydetti.

3D YAZICI SAYESİNDE DAHA SOSYAL BİR ÇOCUK OLDU

Oğlunun üretim sürecine katılmasıyla birlikte sosyal yönünde de değişim yaşandığını gözlemlediğini belirten Zehra Yılmaz, Musab'ın eskiden daha içine kapanık olduğunu söyledi.

Oğlunun zamanla kendisini daha rahat ifade etmeye başladığını dile getiren anne Yılmaz, "Musab önceden daha içine kapanık bir çocuktu ama 3D yazıcı sayesinde daha sosyal bir çocuk olmaya başladı, kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı. Tabii ki biz bunları gördüğümüz zaman seviniyoruz ve gurur duyuyoruz çocuğumuzla" dedi.

Çocuklarına hazır çözümler sunmak yerine kendi emekleriyle ilerlemeleri için yol göstermeyi tercih ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Biz Musab Taha'ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

OKULUNU TEMSİLEN ROBOT YARIŞMASINA KATILDI

Eşinin mesleği nedeniyle Musab Taha'nın küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle iç içe büyüdüğünü anlatan Zehra Yılmaz, oğlunun okulunu temsilen bir robot yarışmasına da katıldığını belirtti.

Teknolojiyi yalnızca tüketmek yerine üretim amacıyla kullanması için çocuklarını desteklediklerini söyleyen anne Yılmaz, oğlunun gelişim sürecinde hatalar yapabileceğini ancak bu hataları bir öğrenme fırsatı olarak değerlendireceklerini ifade etti.

Zehra Yılmaz, "Tabii ki daha yaşı küçük, hataları da olacak. Biz hatalarını başına kakmak yerine doğruyu ve iyiyi göstermeye yine devam edeceğiz oğlumuza. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır