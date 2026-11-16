Bu zeytinin kilosu 250 bin TL! Yenilebilir altınla kaplanıyor, sadece yurt dışına satılıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Katırlı bölgesinde yetiştirilen sofralık zeytinler, yenilebilir altınla kaplanarak yurt dışındaki alıcılara sunuluyor. Özellikle Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep gören özel üretim zeytinin 100 gramı 500 dolardan, kilogramı ise 5 bin dolardan satışa çıkarılıyor. Ürünün Türk lirası karşılığı yaklaşık 250 bin liraya ulaşıyor.

Zeytin ve zeytinyağı odaklı dijital pazar yeri platformunun kurucusu Levent Usluer, yaklaşık 150 üretici firmanın bulunduğu platform üzerinden yalnızca yurt dışına satış gerçekleştirdiklerini belirtti. Üretimin de gelen talepler doğrultusunda yapıldığını aktaran Usluer, Gemlik zeytinine farklı bir değer kazandırarak ihracata sunduklarını ifade etti.

YENİLEBİLİR ALTINLA KAPLANARAK DUBAİ'YE GÖNDERİLİYOR

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Usluer, zeytinlerin yenilebilir altın kullanılarak kaplandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yenilebilir altın kullanıyoruz. Zeytini altınla kaplıyoruz ve Orta Doğu ülkelerine, Dubai, Katar, Suudi Arabistan'a gidiyor. 100 gramı 500 dolar, yani kilosu 5 bin dolar ki TL bazında 250 bin liraya denk geliyor. Gemlik sofralık zeytinine katma değer kazandırıp ihraç ediyoruz"

KATIRLI'DA ÜRETİLEN SİYAH ALTIN YURT DIŞINA ULAŞTI

Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Bircan da bölgedeki zeytinlerin yurt dışında bu şekilde değerlendirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Üretilen zeytinlerin farklı pazarlara ulaşmasının bölgedeki üretimin kalitesini göstermesi açısından önemli olduğunu belirten Bircan, şunları söyledi:

"Siz zeytin üretiyorsunuz, demek ki kaliteli. Yani demek ki bir şeyler yapıyoruz. Böyle dışarıdan duyduğumuz vakit daha hoş oluyor yani. Siyah altın, burada işte. Katırlı Köyü Kooperatifi siyah altını burada. Ama Dubai'ye kadar gitmiş, çok mutlu olduk" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır