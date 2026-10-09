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Bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında modern çiftlik kurdu

Lokantalarda bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında ticaretle büyüyen Maksut Aslan, devlet desteğiyle Van'da 1500 küçükbaş hayvan kapasiteli modern tesis kurdu. 7 milyon lira hibe alan Aslan, bugün 910 hayvanla üretim yapıyor.

Bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında modern çiftlik kurdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden 1993 yılında ailesiyle Van'a göç eden 4 çocuk babası Maksut Aslan, zorlu koşullarda başladığı iş hayatında bugün önemli bir başarıya ulaştı. Kardeşleriyle lokantalarda bulaşık yıkayarak geçimini sağlayan Aslan, devlet desteğiyle 1500 küçükbaş hayvan kapasiteli modern bir hayvancılık tesisinin sahibi oldu.

Beytüşşebap'ta sahip oldukları 200 küçükbaş hayvanı satarak Van'a yerleşen Aslan ailesi, ilk yıllarda ekonomik sıkıntılar yaşadı. Anne, baba ve 10 kardeşten oluşan aile, ellerindeki birikimi kira ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullandı.

Bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında modern çiftlik kurdu 1

LOKANTALARDA BULAŞIK YIKAYARAK BAŞLAYAN İŞ HAYATI BÜYÜDÜ

Geçimlerini sağlamak için lokantalarda çalışmaya başlayan kardeşler, ilerleyen yıllarda hayvan alım satımı ve inşaat işleriyle uğraştı. Ticari faaliyetlerini geliştiren Aslan kardeşler, zamanla iki lokanta ve bir kasap işletmesi kurdu.

İşletmelerinin et ihtiyacını karşılamak ve üretim kapasitelerini artırmak isteyen kardeşler, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneldi. Bu amaçla Maksut Aslan, kardeşleriyle birlikte geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu. Projesi kabul edilen Aslan, yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandı.

Bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında modern çiftlik kurdu 2

900 DÖNÜMLÜK ALANDA 1500 HAYVAN KAPASİTELİ TESİS

Devlet desteğiyle Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'nde 900 dönümlük alanda modern bir hayvancılık tesisi kuran Aslan, işletmesini 1500 küçükbaş hayvan kapasiteli hale getirdi. Tesiste ahır, iki katlı bakıcı evi, yem deposu ile çeşitli makine ve ekipmanlar bulunuyor.

Çelik konstrüksiyonla inşa edilen işletme, otomatik sulama sistemi ve modern yemliklerle donatıldı. Dört kişinin istihdam edildiği tesiste, mevcut durumda 910 küçükbaş hayvanın bakım ve beslenmesi modern yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında modern çiftlik kurdu 3

Teknolojik imkanlardan yararlanan Aslan ve kardeşleri, hem aile işletmelerinin et ihtiyacını karşılamayı hem de bölgedeki küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Tesisi ziyaret eden Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ve beraberindeki ekip de hayvanların bakımı ve işletmenin geliştirilmesi konusunda Aslan'a teknik destek ve danışmanlık sağladı.

Bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında modern çiftlik kurdu 4

“DEVLETİN DESTEĞİ YANIMIZDA OLDU”

Yıllar önce zor şartlarda başladıkları iş hayatını bugün modern bir hayvancılık tesisiyle sürdürmenin mutluluğunu yaşayan Maksut Aslan, büyük bir tesis kurma hedeflerinin her zaman bulunduğunu ve devlet kurumlarının desteğinin bu hedefe ulaşmalarında önemli rol oynadığını belirtti.

Aslan, “Devletimizden, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzden, çalışanlarından, hepsinden Allah razı olsun. Niyetimiz hayvancılığı büyük ölçekte yapmaktı ama bu kadar hızlı büyüyeceğimizi tahmin edemiyorduk. Bunun nedeni, destek ve cesaret verenlerin katkısıdır. Allah razı olsun.” dedi.

Bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında modern çiftlik kurdu 5

Üreticilere sağlanan devlet desteğinin önemine değinen Aslan, aldığı hibe desteğini ve tesise yaptığı yatırımı şu sözlerle anlattı:

“Devlet desteğiyle bir senede tüm işlerimiz halloldu. Buranın en üst limiti 14 milyon liraydı. 7 milyon lira hibe desteği aldık. İşimize olan hırsımızdan dolayı daha iyisini yapmak gerekti. Buraya iki katı kadar masraf ettik. Şu an 910 küçükbaş hayvanımız var. Fakirlik bize her şeyi öğretti. Çocukluğumuz köyde geçti. Daha sonra merkeze geldik. Lokantalarda bulaşık yıkadık. İş hayatımız oldu. Müşterinin önünde kalan ekmeği evimize götürüp kanaat etmiş insanlarız. Hırsımız arttı. Bunun nedeni yokluk görmemizdendi. Artık malımızın kıymetini biliyoruz. Tesisimizi bu hale getirmek zor olmadı. Allah razı olsun. Devletin iyi niyetini suistimal etmedik. Amacımız tesis yapıp devletten para almak değildi. Devletin desteği yanımızda oldu. Daha güçlü bir şekilde tesisimizi bu hale getirdik. Bölgedeki besiciliğin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.”

Bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında modern çiftlik kurdu 6
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hibe desteği Hayvancılık küçükbaş hayvan
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