Bursa’da üretti, 11 ülkeye ihraç ediyor! Tescilli tasarım Japonya’da büyük ilgi gördü

Bursa’da 8 yıldır bıçak üretimi yapan Adem Çoban, büyükbaş hayvanların tırnak bakımını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen özel bıçakla dikkat çekiyor. Hayvan sağlığı için tasarlanan tırnak bıçağı, özellikle büyükbaş hayvan sahiplerinden ilgi görüyor.

Çoban, imalathanesinde tasarım ve çizimden sap montajına, bileme işleminden son kontrole kadar üretimin tüm aşamalarını kendisi yürütüyor. Hayvanların uzayan tırnaklarının strese ve verim kaybına neden olmasını önlemek amacıyla geliştirdiği özel tırnak bıçağı (suntraç), Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çiftliklere gönderiliyor.

TIRNAK BAKIMINDA ÖZEL TASARIM

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tasarımı onaylanarak tescillenen bıçak, büyükbaş hayvanların tırnak bakımında kullanılmak üzere özel olarak geliştirildi. Alman karbon çeliğinden imal edilen ürün, özel açı yapısı sayesinde hayvanın ayağını kanatmadan ve konforlu bir şekilde kesim yapılmasına imkan sağlıyor.

Adem Çoban, ürünün ortaya çıkış sürecini anlatırken, büyükbaş hayvanların tırnakları uzadığında strese girebildiğini, yem yemediğini ve zayıfladığını belirtti. Piyasadaki düz bıçakların çekme sırasında tırnağa dalarak hayvana zarar verebildiğini ve kanamaya neden olabildiğini ifade eden Çoban, kendi tasarımında açıları özel olarak hesapladıklarını söyledi.

Çoban, tasarladıkları bıçağın çekildiğinde tırnağı düz hale getirdiğini ve hayvana acı çektirmeden bakım yapılmasını sağladığını belirtti. Ağır hizmet koşullarına uygun olması amacıyla yüksek sertlikte Alman karbon çeliği kullandıklarını aktaran Çoban, ürünün kırılmadığını, kolay bilendiğini ve kesim sırasında rahatlık sağladığını dile getirdi. Tescilli tırnak bıçağını Türkiye'nin her yerindeki çiftliklere ulaştırdıklarını kaydetti.

KÖK CEVİZ SAPLI BIÇAKLAR DÜNYAYA AÇILDI

Çoban’ın üretimi yalnızca hayvancılık sektörüne yönelik ürünlerle sınırlı değil. Kasaplar, şefler ve kampçılar için de kendi tasarımlarını hayata geçiren usta, bıçakların tasarımından çizimine, sap montajından bilemesine kadar bütün aşamaları imalathanesinde gerçekleştiriyor.

Bıçak saplarında ağırlıklı olarak kök ceviz kullanan Çoban, ürünlerini herhangi bir aracı olmadan doğrudan kullanıcılara ulaştırıyor. Üretimlerini Almanya, İspanya ve İsveç’in de aralarında bulunduğu farklı pazarlara taşıyan Çoban, bugüne kadar 11 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

JAPONYA’YA TÜRK KASAP BIÇAĞI GÖNDERDİ

Çoban, ihracat yaptığı ülkeler arasında bıçak kültürünün merkezi olarak gösterilen Japonya’nın da bulunduğunu belirtti. Japonya’ya gönderdikleri kasap bıçağının büyük beğeni topladığını ifade eden Çoban, bunun Türkiye’den Japonya’ya gönderilen ilk kasap bıçağı olabileceğini söyledi.

8 yıldır bıçakçılık mesleğini sürdürdüğünü belirten Çoban, kendi tasarımlarıyla üretim yaptıklarını ve Türk bıçakçılığını uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır