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Bursa ve İzmir'de gördü, Tekirdağ'da denedi: Bir ilk oldu

Bursa ve İzmir'de gördüğü modern incir yetiştiriciliği yöntemlerini Tekirdağ, Şarköy'de kendi bahçesine taşıyan üretici Muhammed Bulut, telli terbiye sistemiyle kurduğu bahçede ilk kez ilekleme uygulaması gerçekleştirdi. İlekleme sonrası meyve tutumunun arttığını ve incirlerin irileştiğini belirten Bulut gelecek yıl daha iyi sonuçlar almak için çalışmalarını sürdüreceğini anlattı.

Bursa ve İzmir'de gördü, Tekirdağ'da denedi: Bir ilk oldu

Ziraat Tekirdağ Tarım Müdürlüğü ekipleri Şarköy ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde incir üretimi yapan Muhammed Bulut'un bahçesini ziyaret etti. Hasat çalışmalarının yerinde incelendiği ziyarette ürünlerin verim ve kalitesi değerlendirilirken, bahçede hastalık ve zararlı kontrolleri de yapıldı.

Bursa ve İzmir de gördü, Tekirdağ da denedi: Bir ilk oldu 1

İLK KEZ İLEKLEME YAPTI, MEYVE TUTUMU ARTTI

Bursa ve İzmir'de modern incir yetiştiriciliğini inceleyerek edindiği deneyimleri Şarköy'deki bahçesine taşıyan Muhammed Bulut, bu yıl ilk kez ilekleme uygulaması gerçekleştirdi.

Bursa ve İzmir de gördü, Tekirdağ da denedi: Bir ilk oldu 2

İleklemeyi 6 Temmuz civarında yaptığını belirten Bulut, "İlekleme Temmuz'un 6'sı gibi yaptık. İliklemenin ardından ben bir sürüm de gerçekleştirdim toprak işlemesi. Onun haricinde 3 defa bir sulama yapabildim. İlk kez yani sulamayı da yani köklerini kazarak yani açık bir sulama yaptım; damlama ya da herhangi bir şekilde değil. O şekilde yaptım; hem tane irileşti hem geçen yıllara göre meyve tutumu arttı. İleklemeden sonra bazı meyvelerde döküm meydana geldi, biz bunun meyve tutumunun olmamasına bağladık, sizin kontrol ve incelemelerinizde bu dökülmenin incir siyah sineğinin neden olduğunu ortaya çıkardınız, bunun için sizlere teşekkür ederiz" dedi.

Bursa ve İzmir de gördü, Tekirdağ da denedi: Bir ilk oldu 3

Bahçede incelemelerde bulunan Tekirdağ Tarım Müdürlüğü mühendisleri ise üreticinin ilk kez uyguladığı ileklemenin ardından elde edilen sonuçların değerlendirildiğini belirterek, sulama yönteminin önemine dikkat çekti.

Bursa ve İzmir de gördü, Tekirdağ da denedi: Bir ilk oldu 4

Mühendisler, "Burada daha önce Temmuz ayında ilekleme için geldiğimiz incir bahçesindeyiz. Üreticimiz, örnek üreticimiz Muhammet Bey'le beraber. İlk defa ilekleme yapmıştı. Sulamayı önümüzdeki yıl inşallah damla sulama sistemine geçeriz. Bakınız gövdeye su değdiği zaman şurada çürümeler meydana geliyor. Burada mantarlaşma meydana gelerek bitkimizi öldürüyor. Bu nedenle sulama yaparken bile özellikle gövdelere kesin su değmemesi lazım. Ve damla sulamaya geçmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu tür sudan kaynaklı zararların önüne geçmek ve su kaybının önüne geçmek için. Buna dikkat edelim, damla sulamaya yönelelim. Siz ne kadar kazanırsanız ülkemiz kazanır, hep birlikte kazanmış oluruz. Bunu da senin gibi örnek bir çiftçiyle yapabilmek, genç bir çiftçiyle yapabilmek çok daha güzel" diye konuştu.

Bursa ve İzmir de gördü, Tekirdağ da denedi: Bir ilk oldu 5

Üreticiye suyun etkin ve verimli kullanılması amacıyla damla sulama sistemlerinin tercih edilmesinin önemi aktarılırken, modern yetiştiricilik tekniklerinin verim ve kaliteye sağlayacağı katkılar konusunda da bilgi verildi.

Üretici Muhammed Bulut'a bereketli hasat ve bol kazanç dileğinde bulunuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
incir Üretici
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