Niğde Kent Ormanı Mesire Alanı'nda seyyar köfte satışı yapan 44 yaşındaki Ali Osman Daban, işletmesinde denetimli serbestlik kapsamındaki iki kişiye de istihdam sağladı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Daban, 2009 yılında ceza infaz kurumuna girdikten bir süre sonra kurum mutfağında çalışmak için dilekçe verdi. Daha önce mutfak deneyimi bulunmayan Daban, burada ustalardan mesleğin inceliklerini öğrenirken Anadolu Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü bitirdi.

Ceza infaz kurumunda açılan mesleki kurslara katılan ve hijyen belgelerini alan Daban, açık ceza infaz kurumunda kaldığı dönemde de usta öğreticilik belgesi aldı.

İŞ BULMAKTA ZORLANINCA HİBE DESTEĞİNE BAŞVURDU

Tahliyesinin ardından iş arayan Daban, bazı işverenlerle ücret ve sigorta konusunda anlaşamadığını söyledi. Açık ceza infaz kurumunda birlikte çalıştığı bir ustadan, gerekli mesleki belgelere sahip eski hükümlülerin hibe desteğiyle iş kurabildiğini öğrenen Daban, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün proje birimine başvurarak belgelerini gösterdi.

Denetimli serbestlik sürecini tamamladıktan sonra Daban'ın seyyar gıda satış aracı projesi kabul edildi. Aldığı hibeyle satış aracını kuran Daban, Niğde Kent Ormanı Mesire Alanı'nda köfte satışına başladı.

"KENDİMİZE YENİ BİR DÜZEN KURDUK"

Tahliye sonrası iş aradığı dönemde eski hükümlülere yönelik önyargıyla karşılaştığını belirten Daban, işletmesini açtıktan sonra yeniden gelecek planları yapabildiğini ifade etti.

Daban, "Şu an her şey yolunda çok şükür. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Kimseye muhtaç da değiliz, mahcup da değiliz. Kendimize yeni bir düzen kurduk, yeniden hayaller kurmaya başladık" dedi.

İş yerini kurma sürecinde destek gördüğünü belirten Daban, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne ve Niğde Belediyesi'ne destekleri için teşekkür etti.

HİBE PROJELERİ YENİ İSTİHDAM ALANLARI DA AÇIYOR

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir de ceza infaz kurumundan çıkan kişilerin iş bulmakta zorlandığını belirterek İŞKUR İl Müdürlüğüyle birlikte yürüttükleri kendi işini kurma projelerinin, eski hükümlülerin gelir elde etmesine ve topluma uyum sağlamasına katkı sunduğunu ifade etti.

Demir, destekle kurulan bazı işletmelerin başka eski hükümlülere de iş imkanı sağladığını kaydetti.

ESKİ HÜKÜMLÜ GİRİŞİMCİLERE 550 BİN LİRAYA KADAR DEMİRBAŞ DESTEĞİ

İŞKUR Niğde İl Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdemir de eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projelerde tarım ve hayvancılık sektörleri için 440 bin liraya, diğer sektörler için 550 bin liraya kadar kuruluş ve demirbaş desteği verildiğini söyledi. Hibe desteğine başvurmak isteyenler, İŞKUR'un internet sitesindeki duyurular bölümünden başvuru rehberine ulaşabiliyor. İŞKUR İl Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de proje hazırlama ve başvuru sürecinde rehberlik hizmeti sunuyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır