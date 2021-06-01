Cezaevinde solucan gübresi yetiştiriyor! Sebebini öğrenenleri şaşırtıyor

Erfelek ilçesinde yaşayan Selman Yiğit, av doğa rehberliğiyle uğraşıyor. İşi esnasında doğayla içi içe olan Yiğit, bölgede organik gübreye olan ihtiyacı fark etti. Harekete geçerek solucan gübresi üzerine araştırmalara başlayan Yiğit, çevrede üretim yapabileceği en iyi yerin atıl durumdaki cezaevi olduğunu fark etti.

CEZAEVİNİ ÜRETİM MERKEZİ YAPTI

2002 yılında kapatılan cezaevi o günden bu yana geçen yıllarda kullanılamaz bir haldeydi. Projesini yetkililere anlatan Selman Yiğit cezaevini kiralayarak içerisini temizleyip düzenledi ve organik gübre üretimine başladı. Mahkum koğuşları üretim merkezleri oldu. 500 bin solucanla başlayıp kısa sürede bunu artıran Yiğit yaptığı üretime alıcı bulmakta da zorlanmadı. Yiğit, cezaevi duvarlarının kalın olması nedeniyle üretimde gerekli şartları da çok daha kolay sağladığını belirti.

Av doğa rehberliğine de devam eden Yiğit gelen turistlere eko turizm kapsamında solucan gübresi ürettiği cezaevini de gezdiriyor. Üretimi anlatarak yaygınlaştırmak istediğini belirten Yiğit, amacının solucan gübresi üretip çok para kazanmaktan ziyade, kimyasal gübrenin toprağa verdiği zararın telefi edilmesi için organik gübre kullanımı konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirtiyor.