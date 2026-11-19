Kahramanmaraş'ta yetiştirilen Trabzon hurması, kurutma işlemiyle farklı bir ekonomik değere kavuşuyor. Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren tesis, yıllık 300 ton kurutma kapasitesiyle üreticilerin hasat ettiği meyveleri işleyerek raf ömrünü uzatmayı ve yıl boyunca tüketilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Kahramanmaraş'ın önemli tarımsal üretim noktalarından Türkoğlu ilçesine bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde yetişen Trabzon hurmaları, kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. Hasat döneminde üreticilerden alınan meyveler, tesise getirildikten sonra işleme aşamasından geçiriliyor. Kabukları soyulan hurmalar, özel askı düzeneklerine tek tek yerleştirilerek kurutulmaya bırakılıyor.

YILLIK 300 TON KURUTMA KAPASİTESİNE SAHİP

Kırmakaya Mahallesi'ndeki tesiste yılda 300 ton Trabzon hurmasının kurutulabildiği belirtiliyor. Türkoğlu genelinde ise yaklaşık 2 bin tonluk Trabzon hurması üretimi yapılıyor. Kurutma yöntemiyle taze meyvenin dayanma süresinin artırılması, böylece ürünün yalnızca hasat döneminde değil yılın tamamında tüketilebilmesi hedefleniyor.

HURMALAR TEK TEK SOYULUP ASKILARA YERLEŞTİRİLİYOR

Üreticilerden kasalarla teslim alınan hurmalar, tesiste öncelikle soyma işlemine tabi tutuluyor. Ardından her bir meyve özel askı aparatlarına asılarak doğal koşullarda olgunlaşma ve kuruma sürecine bırakılıyor. Bu işlemler sonucunda yaş hurma, farklı bir ürün olarak yeniden piyasaya sunuluyor.

BİR AYLIK KURUTMA SÜRECİNDEN GEÇİYOR

Hurma kurutma tesisi sorumlularından Cihat Gülsever, üretim aşamalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bahçelerde dalından toplanan hurmalar kasalarla tesisimize gelip soyum işlemi sonrası askı aparatlarına asımları yapılıyor. Bir aylık olgunlaşma ve kurutma evresi sonrası yaş olarak toplanan ürünler doğal kaynaklar eşliğinde meydana geliyor. Bunlar ilk ürünler ve fiyatları ise yaş hurma 30 liradan kurutulmuş hurma ise 350-400 liradan değerlendiriliyor"

YAŞ HURMA 30, KURUTULMUŞU 400 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tesiste işlenen ürünlerin satış fiyatları da dikkat çekiyor. Cihat Gülsever'in verdiği bilgilere göre yaş hurmanın kilogramı 30 liradan alıcı bulurken kurutulmuş hurmanın fiyatı 350-400 lira arasında değişiyor. Böylece dalından toplanan Trabzon hurması, kurutma işleminin ardından daha yüksek bir satış değeriyle ekonomiye kazandırılıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır