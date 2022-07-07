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Düğünlerde altının yerini aldı, kilosu 850 TL'den satılıyor

07.07.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşova’da yetiştirilen coğrafi işaret tescilli lezzetli Taşova çiçek bamyasının bir kilosu gram altınla yarışıyor. Bugünlerde kurusunun kilosu 800 ile 850 liradan alıcı bulan bamya çiçeği, sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için geçen yıllarda ‘çeyrek altın’ günümüzde ise güncel kurdan dolayı ‘gram altın’ olarak adlandırılıyor.

Düğünlerde altının yerini aldı, kilosu 850 TL'den satılıyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Taşova çiçek bamyası artık düğünlerde tescilli takı olarak kullanılıyor.
Taşova’da bir kır düğün salonunda dünya evine giren Işıl ve Mehmet Şahin çiftinin düğünlerinde gelinin amcası Birol Torun, çifte takı takmak yerine, “gram altın” değerinde bamya taktı.

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Amca Birol Torun, “Bizim Taşova bamyası, Taşova’nın gram altını olduğu için yeğenim Işıl’a, gram altın niyetine bamya taktım. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bamya alıcısı Ömer Hancı, “Yaklaşık 20 yıldır bamya alım-satımını yapıyorum. Gördüğünüz gibi Amasya Taşova bamya pazarındayız. Köylü elde ettiği ürünü Taşova pazarına getirip, burada ihtiyacı doğrultusunda pazarlar, bizde burada alımını yaparız. Bamyayı kısaca şöyle tarif edebilirim. El emeği, göz nuru, alın teri diyebiliriz. Bir gram altınla eş değerdir bamyanın bir kilosu. Bamya çok değerli bir üründür” diye konuştu.

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‘Taşova çiçek bamyası’ olarak coğrafi işareti alınıp, kaydı yapılan ve çok değerli bir ürün olduğunu vurgulayan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Bizim için hem maddi anlamda hem de bir kalite olması hasebiyle çok değerlidir. Kilosu 800 ile 850 lira civarında bir rakamdır” dedi.

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Taşova çiçek bamyasına geçmiş yıllarda ‘çeyrek altın’ dendiğini ve günümüzde güncel kurdan dolayı ‘gram altın’ dendiğini dile getiren Başkan Öztürk, “Düğünlerde hediye takmak bizim için önemli. Geleneksel bir tutumdur. Gram altın yerine bir kilo bamya götürmek bu hediyeleşme anlamında uygulanan bir yöntemdir” diye konuştu. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyice saçmaladınız yakında dilimle karpuzda makarna takarsınız takı diye
gelinle damat sırf ayıp olmasın diye gülmüşler ne saçma bişey ya bamya ne alaka düğünde

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