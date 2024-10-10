FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Eleman bulamama sorunu onu patron yaptı! Görenler şaşırıyor 'Çok keyifli bir iş'

Eleman bulamama sorunu onu patron yaptı! Görenler şaşırıyor 'Çok keyifli bir iş'

10.10.2024 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de sanayi sektöründe yaşanan çırak sorunu birçok kadını da meslek sahibi yaptı. Aydın'da çırak bulamayan eşine destek olmak amacıyla sanayiye gelen 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Hayriye Gedik, kısa sürede işi öğrenerek motor tamir etmeye başladı. Kocası çalışacak çırak bulamayınca işe el atıp şimdi işinin ustası, iş yerinin patronu olan sanayinin Hayriye Ustası görenleri şaşırtıyor. Hayriye Gedik, "Beni motor tamir ederken görüp şaşıranlar olabiliyor. Ama çok keyifli bir iş" dedi.

Eleman bulamama sorunu onu patron yaptı! Görenler şaşırıyor 'Çok keyifli bir iş'

Aydın'da motor tamircisi olan eşi Mustafa Gedik ile 13 yıl önce evlenen Hayriye Gedik, 2 yıl öncesine kadar hem eşiyle ilgilenip hem de peş peşe olan 3 çocuğunu bakıp büyüttü. Eşinin sürekli çırak sorunu yaşadığını gören Hayriye Gedik, soruna el atmak ve kocasının işlerini kolaylaştırmak üzere geldiği motor tamir atölyesinde bir anda kendini sektörün içinde buldu. Bir anda kendisini işin içinde bulduğunu belirterek, “Eşime yardımcı olmak için gelmiştim. Önce çırak oldum, şimdi işimin ustası oldum. Ufak tefek eksiklerim var ama bir motoru kendim söküp dağıtıp tamir ederek yerine monte edebiliyorum” dedi.

AW305513_02

Sanayide arızalı motosikletleri tamir ederken annelik vazifesini de ihmal etmeyen Hayriye Gedik bir yandan motor söküp takarken diğer yandan da zaman zaman çocukları ile ilgileniyor.

AW305513_03

Tamire getirilen motosikletlerin arıza tespitine ve tamiri yapılan motosikletlerin de test sürüşlerine bizzat kendisi yapan Hayriye Usta, istedikten sonra kadının başaramayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi.

AW305513_04

HER GÜN İŞE BİRLİKTE GELİP AKŞAM EVE BİRLİKTE GİDİYORLAR

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın sanayisinin de en büyük sıkıntılarından birinin çalışacak çırak bulamamak olduğunu belirten Mustafa Gedik, bir zamanlar çırağı şimdi ise dükkan sahibi olduğu için patronu olan eşinden çok memnun olduğunu belirtti.

AW305513_05

Her gün sabah işe birlikte gelip akşam da işten eve birlikte gittiklerini ifade eden Mustafa Gedik, bir iş gereği il dışına çıksa bile eşinin işleri yürütüp gelen motosikletlerin tamirini yaptığını söyledi.

AW305513_06

“BAŞARMAK GÜZEL DUYGU”

İşi severek yaptığını belirten Hayriye Gedik, “Kadın için bu iş biraz zor ama çalışarak gayret ederek hallediyoruz. İlk başta çok zorlandım. Şimdi rahatlıkla bir motoru indirip tamir edebiliyorum. Beni motor tamir ederken görüp şaşıranlar olabiliyor. Ama çok keyifli bir iş. Kadın isterse başaramayacağı bir şey yok. Başarmak güzel bir duygu” diye konuştu. (İHA)

AW305513_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çırak patron usta
En Çok Okunan Haberler
Milli Takım kampında skandal konuşma

Milli Takım kampında skandal konuşma

Köfteci Yusuf'tan beklenen 'domuz eti' açıklaması geldi! O ürünler nerede üretildi?

Köfteci Yusuf'tan beklenen 'domuz eti' açıklaması geldi! O ürünler nerede üretildi?

Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

'Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın' Domuz eti skandalında çarpıcı iddia

'Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın' Domuz eti skandalında çarpıcı iddia

Kredi kartı düzenlemesinde kamu bankası detayı! O isim duyurdu

Kredi kartı düzenlemesinde kamu bankası detayı! O isim duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.