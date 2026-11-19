2024 yılında 20 metrekarelik alanda üretime başlayan Altan (61) ve Nuray Bölükbaşı (59), ektikleri yumrulardan 4 kilogram ürün elde etti.

Ekim alanını 2025'te 40 metrekareye çıkaran çift, 12 kilogram mahsul aldı.

Bölükbaşı çifti, bu yıl 130 metrekarelik alanda ektikleri yumrulardan 90 kilogram ürün almayı bekliyor.

"2 YILDIR TOHUM ISLAHI YAPIYORUZ"

Altan Bölükbaşı, AA muhabirine, eşinin merakı üzerine salep üretimine başladıklarını söyledi.

Emeklilik dönemlerinde zamanlarını değerlendirmek amacıyla bu işe yöneldiklerini belirten Bölükbaşı, salep yetiştiriciliğinin meşakkatli ancak keyifli olduğunu dile getirdi.

Salepin kışın sıcak içecek, yazın ise dondurma yapımında kullanılan değerli bir ham madde olduğuna işaret eden Bölükbaşı, tohum maliyeti ve işçilik yükü nedeniyle üretime küçük bir alanda başlayabildiklerini belirtti.

Bölükbaşı, "Burada 2 yıldır tohum ıslahına devam ediyoruz. Aldığımız tohumları toprağımıza ve iklimimize uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bahçemizin tamamına ekerek artık ticari kazanç sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

"BEBEK GİBİ BAKIM İSTEYEN BİR ÜRÜN"

Salep hasadı ve bakım sürecine ilişkin bilgi veren Bölükbaşı, ürünün haziran ayının 10'undan sonra hasat edildiğini söyledi.

Hasat sonrasında toprağı sürerek havalandırdıklarını ve gübreleyerek eylül ayına kadar nadasa bıraktıklarını belirten Bölükbaşı, ekim döneminde yumruları 10'ar santimetre aralıklarla toprağa koyduklarını kaydetti.

Salebin çocuk gibi özenli bir bakım gerektirdiğini dile getiren Bölükbaşı, 3 günde bir ot temizliği yaptıklarını ve ürünü kış şartlarından korumak için üzerini malçlayıp tül çektiklerini anlattı.

Bu yıl 130 metrekarelik alanda üretim yaptıklarını söyleyen Bölükbaşı, şöyle dedi:

"Bebek gibi bakım isteyen bir ürün. Tek tek temizlemeniz, bakım yapmanız gerekiyor. Şu an 130 metrekare civarında ekili alanımız var. Çünkü her tarafı ekemiyorsunuz, arada gezip dolaşmaya yer bırakmak zorundayız. Amacımız 250-300 metrekare alanı ekip biçmek. Bu da büyük ihtimalle önümüzdeki yıl tamamıyla gerçekleşecek. Bir yumru ektiğimiz zaman yanında 2, 3 ya da 4 yumru oluyor. O ürünün cinsine göre veya tohumun kalitesine göre değişiyor. Şu an bahçemizin yarısı bizim kendi tohumumuz. Kendi tohumlarımızı artırıp, üretim alanımızı da artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır