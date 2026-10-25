Emekli olduktan sonra başladı! 16 yılda ağaç sayısını 7’ye katladı

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Zülfikar köyünde yaşayan Yener Aras, 2010 yılında kamudan emekli olduktan sonra tarıma yöneldi. Dedesi ve amcasından kalan arazide bulunan 100 kayısı ağacıyla üretime başlayan Aras, yıllar içinde yaptığı çalışmalarla bahçesini genişleterek ağaç sayısını 700’e çıkardı.

16 YILDA 700 AĞAÇLIK BAHÇE KURDU

Başlangıçta çorak durumda olan 50 dönümün üzerindeki arazide üretime başlayan Aras, toprağın düzenlenmesi ve yeni fidanların dikilmesiyle bahçesini geliştirdi. Arazideki 600 yeni ağacın ıslahını gerçekleştiren üretici, dikim öncesinde zeminin tesviyesini yaptı ve ağaçları ip hizası kullanarak sıralı şekilde yerleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesinin desteğinden de yararlanan Aras, bölgede yetiştirilen sofralık şalak kayısısının üretimini sürdürüyor. Yıllar içinde yaptığı çalışmalarla üretim kapasitesini artıran çiftçi, elde ettiği verimi daha da yükseltmek istiyor.

SON HASATTA 60 TON KAYISI ELDE ETTİ

Bahçesindeki 700 ağaçla son hasat döneminde 60 ton kayısı üreten Aras, hava koşullarının üretim üzerinde etkili olabildiğini belirtti. Soğuklar nedeniyle bazı dönemlerde beklenen verimin alınamayabileceğini ifade eden üretici, gelecek sezon için daha yüksek bir rekolte bekliyor.

Aras, üretimini büyütme planına ilişkin şunları söyledi:

"Son hasatta rekoltem 60 tondu. Soğukların etkisiyle bazen olmayabiliyor. Önümüzdeki dönem nasip olursa 60 tonun üzerinde beklentimiz var. Bu 700 tane ağaçla kalmayacak. Benim yine tarlalarım var, oralara da aşılamış olduğum ağaçlarımı 300 daha dikip bu işi genişletip daha güzel bir yere getirmeyi düşünüyorum."

DEDE VE AMCASINDAN KALAN ARAZİYİ DEĞERLENDİRDİ

Üretime ailesinden kalan arazideki ağaçlarla başladığını anlatan Aras, bahçeyi bugünkü durumuna getirmek için yaptığı çalışmaları da paylaştı. Dedesi ve amcasından kalan tarlayı devraldığında 100 kayısı ağacının bulunduğunu belirten çiftçi, zamanla 600 yeni ağacı da üretime kazandırdı.

Aras, arazinin geçmişine ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Burası bizim dede tarlamızdır, amcam da bıraktı köyü, 'ben yapamıyorum' dedi burayı bana verdi. Ben de burayı aldığım zaman 100 ağaç vardı. 600 ağacın ıslahını, yerlerin tesviyesini yaptım. Ağaçların hepsini ip hizasıyla diktim ve bu hale geldi."

TARIM MÜDÜRÜNDEN ÜRETİCİYE DESTEK VURGUSU

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Aras'ın çorak araziyi verimli bir üretim alanına dönüştürmesini örnek bir çalışma olarak değerlendirdi. Üreticinin uyguladığı yöntemlerin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üniversiteyle kurduğu iletişimin de ürün kalitesinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Tingiş, Aras'ın üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Üreticimiz çorak olan bir araziyi vahaya çevirmiş durumda. Uyguladığı metotlar ve yöntemler, bizlerle ve üniversitemizle fikir alışverişini yapmasıyla beraber hem katma değeri yüksek bir şekilde ürünü değerlendirmeye hem de ürününü daha da kaliteli hale getirmeye başladı. Yener Bey'e teşekkür ediyorum. Fikir alışverişi noktasında her daim takıldığı noktada geliyor danışıyor, sorabiliyor, istişare yapabiliyor."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır