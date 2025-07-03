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Fiyatı 1 TL'ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki

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Adana'da hasadı devam eden karpuzun kilosu halde 1 TL'ye kadar düştü. Düşüşe rağmen bazı marketlerde karpuz fiyatının 14 TL olduğu görüldü. Fiyat farkına üretici de komisyoncu da tepkili. Ürünlerini satamayanlar bazı çiftçiler ise karpuzları yere atıp, kırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Türkiye’nin karpuz ihtiyacının 4'te 1'ini karşılayan Adana'da, ürünün kilosu halde 1 TL'ye kadar düştü. Düşüşe rağmen bazı marketlerde karpuz fiyatının 14 TL olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkına üreticiler ile komisyoncular tepki gösterdi.

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 1

Maliyetler yüksek olduğu için ürünlerini ucuza satmak istemeyen bazı çiftçiler, traktörle karpuz bahçelerini sürdü.

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 2

KARPUZLARI YERE ATIP KIRDILAR

Ürünlerini satamayanlar bazı çiftçiler ise karpuzları yere atıp, kırdı.

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 3

"EKİM ALANLARI ARTINCA FİYATLAR DÜŞTÜ"

Kabzımal Eşref Akodun, "Bu yıl üreticiler, şubat ve nisan aylarında yaşanan don olaylarından ağır şekilde etkilendi. Şubat ayında ve nisan ayında özellikle Akdeniz Bölgesi'ni vuran don felaketinin ardından çiftçiler, meyve ağaçlarının zarar görmesi nedeniyle ürün alamama endişesi yaşadı. Bu nedenle alternatif ürün arayışına giren üreticiler, toprakta daha kısa sürede yetişen karpuz ve kavun ekimine yöneldi. Karpuz ekim alanları artınca fiyatlar düştü. Mayıs'ta ilk hasat başladığında kilosu tarlada 12 TL'ye satılıyordu, şu an 1 TL'ye kadar gerilemiş durumda" dedi. (DHA)

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 4

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 5

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 6

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 7

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 8

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 9

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 10

Fiyatı 1 TL ye düştü! Tek tek yere atıp kırdılar... Market fiyatına tepki 11Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Adana fiyat
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