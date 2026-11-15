FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Fiyatı 100 bin TL: Daha yapılırken satılıyor 'Dünyada tek'

Erzurum'da tespih ustaları Cengizhan Çelik ve Kadir Polat, farklı teknikleri bir arada kullanarak Oltu taşı, kuka ve fildişi gibi materyalleri gümüş ve altın işlemelerle adeta sanat eserine dönüştürüyor. Yarma sanatı, çakım sanatı, telkâri sanatı, nokta sanatı ve bunun gibi birçok sanatı tespit yapımında kullandıklarını belirten ustalar, bazı tespihlerin daha yapım aşamasında satıldığını söyledi. Tespihlerin fiyatları ise 50 bin - 100 bin TL arasında.

Fiyatı 100 bin TL: Daha yapılırken satılıyor 'Dünyada tek'

Erzurum'un Yakutiye ilçesi'ndeki atölyelerinde yarma, çakım, nokta işçiliği, telkâri, oymacılık, gravür ve firuze-mercan sanatlarını bir araya getiren ustalar, tasarımına göre yapımı 4 gün ile 1 ay arasında değişen tespihler üretiyor. Fiyatları 50 bin ila 100 bin lira arasında olan tespihler, kimi zaman yapım aşamasındayken alıcı buluyor.

Fiyatı 100 bin TL: Daha yapılırken satılıyor Dünyada tek 1

Tespihlerin işlenme sürecinde her bir tane üzerinde müşterinin talebine göre 500 ila 900 arasında delik açılıyor.

Fiyatı 100 bin TL: Daha yapılırken satılıyor Dünyada tek 2

Açılan delikler gümüş veya altın materyallerle tek tek doldurulurken, 33 taneden ve bir imameli bölümden oluşan tespihlerde on binlerce noktada ince işçilik gerçekleştiriliyor. Ustalar, farklı teknikleri bir arada kullanarak her bir tespihi tasarımına ve müşterinin isteğine göre hazırlıyor.

Fiyatı 100 bin TL: Daha yapılırken satılıyor Dünyada tek 3

"TÜRKİYE'DE, HATTA DÜNYADA TEK ATÖLYEYİZ"

Tespihlerle 9 yaşından bu yana ilgilendiğini ve yaklaşık 24 yıldır bu alanda çalıştığını belirten 33 yaşındaki Cengizhan Çelik, farklı materyaller üzerinde çeşitli işleme tekniklerini uyguladıklarını ifade etti.

Fiyatı 100 bin TL: Daha yapılırken satılıyor Dünyada tek 4

Çelik "Tespihin genel olarak yarma, çakım sanatı, firuze sanatı, işte ivory dediğimiz diş tespihler, Oltu taşı, kuka, hepsine gümüş işleme yapıyoruz. Genel olarak gümüş ve altın materyaller olmak başta olmak üzere fildişi, kuka, Oltu taşı, bu materyallere çalışıyoruz. Ortalama tespihin modeline göre bir hafta süren de var, bir ay süren de var, 4 gün süren de var. Biz her iki sanatın da aslında ortak temsilcisiyiz. Yarma sanatını da icra eden birçok ustamız, çakım sanatını da icra eden birçok ustamız var ama ikisini birleştiren şu anda Türkiye'de, hatta dünyada tek atölyeyiz, tek ekibiz. Yapım aşamasında attığımız videolar dâhilinde aynı gece giden ürün bile var daha bitmeden. Yani o gece giden de var. Bittikten sonra görüp o şekilde alanlar da var ama hemen gidiyor genellikle. Yani şöyle söyleyeyim, bunu Türkiye'de değil, dünyada uzaya çıkalım, farklı yaşam formlarını bulup, onlara soralım, şu anda bu iki sanatı aynı anda icra edebilen başka bir temsilci yok şu an" dedi.

Fiyatı 100 bin TL: Daha yapılırken satılıyor Dünyada tek 5

"BİRÇOK SANATI AYNI ANDA İCRA EDİYORUZ"

17 yıldır tespih sektöründe çalıştığını belirten 30 yaşındaki Kadir Polat ise, "Şu anda da Cengizhan Çelik ile beraber çalışıyorum. Sanat çeşitliliğimiz birden fazla var. Sanat çeşitliliği sadece nokta işçiliği değil; nokta işçiliği, yarma işçiliği, telkâri sanatı, firuze, mercan sanatı, oymacılık, gravür işçiliği, birçok sanat çeşitliliğimiz mevcut. Ağırlıklı olarak şu an fildişi, yani ivory diye bilinen fildişi üzerinde işleme yapıyoruz. Yarma ve çakım işçiliği, telkâri işçiliği yapıyoruz. Onun dışında Oltu taşı ağırlıklı tespihlerimiz var, kuka tespihlerimiz var. Şu an sadece bu üç materyali çalışıyoruz. Gümüş olarak çalışıyoruz, gümüş ve altın olarak çalışıyoruz. Onun dışında materyal çalışmıyoruz şu anda. Şöyle birçok tespih yapım ustası tabii ki var, hepsi kıymetli bizler için ama şu an dediğiniz gibi bulunduğumuz ortam Türkiye'nin en kapsamlı sanat atölyesidir. Yani aynı anda bir ve birden fazla sanatın bir arada bulunduğu atölyedir. Yarma sanatı, telkâri sanatı, nokta sanatı ve bunun gibi birçok sanatın aynı anda döndüğü bir yerdeyiz şu anda ve birçok sanatı kendimiz icra ediyoruz. Baştan sona bütün aşamalarını kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.

Fiyatı 100 bin TL: Daha yapılırken satılıyor Dünyada tek 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan emekliyi heyecanlandıran açıklamaCumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan emekliyi heyecanlandıran açıklama
Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi 'Yaygınlaşmalı'Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi 'Yaygınlaşmalı'

Anahtar Kelimeler:
Erzurum tespih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.