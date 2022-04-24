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Fransız ve İtalyanlara rakip! Senede 60 ton üretiliyor! Dünyaya tanıtılacak

24.04.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece "Obruk" adı verilen bir mağarada üretilen ve Türk Rokfor’u da denilen peynir, kırmızı rengi ve lezzetiyle dünyada adını duyurmaya başladı. Yerin 35 metre altında, sürekli 4 derece sıcaklıkta olan mağaralarda 4 ay boyunca saklanan Obruk Peyniri'yle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan açıklama geldi. Varank, Divle Obruk Peyniri'nin üretiminin arttırılmasına ve tüm dünyaya tanıtımına destek verdiklerini bildirdi.

Fransız ve İtalyanlara rakip! Senede 60 ton üretiliyor! Dünyaya tanıtılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgesel kalkınmayı odağına alan projeleri hayata geçiriyor. Turizmden tarıma, ulaştırmadan çevreye kadar hayatın her alanına dokunan projelerden biri de Karaman’da gerçekleştirildi. Sadece "Obruk" adı verilen bir mağarada üretilen ve Türk Rokfor’u da denilen peynir, kırmızı rengi ve lezzetiyle dünyada adını duyurmaya başladı.

Bakan Varank, Karaman temasları kapsamında Ayrancı ilçesinin Divle köyünde, 36 metre derinlikte 250 metre uzunluğunda "Divle Obruk Peyniri Mağarası"nı ziyaret etti.

Yetkililerden, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen mağaraya ve peynir üretimine ilişkin bilgi alan Varank, burada yaptığı açıklamada, "Divle Peyniri"nin sadece içinde bulunduğu mağaradaki bakterilerin etkisiyle oluştuğunu söyledi.

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Divle Obruk Peyniri'nin özel bir peynir olduğunu belirten Varank, "Gitgide hem Türkiye’de hem de dünyada daha fazla meşhur olmaya, gündem olmaya başladı. Biz bağlı kuruluşumuz KOP Bölge Kalkınma İdaremizle aslında Ayrancı bölgesindeki küçükbaş hayvancılığın potansiyelini çok önceden keşfetmiştik. İdaremiz 2016 yılında buradaki hayvan varlığını arttırmak üzere çalışmalara başladı. Bu sayede 180 binlerde olan küçükbaş hayvan sayısı şu anda 250 binlere geldi." ifadelerini kullandı.

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Yılda 60 ton olan üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Varank, "Ajandalarımızdan biri de bölgesel kalkınmayı desteklemek. Bölgelerin, şehirlerin, ilçelerin ekonomik anlamda en uygun katkı sağlayacak alanlarını bulup oralara yatırım yapmak." dedi.

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FRANSIZ VE İTALYANLARA RAKİP

Bakan Varank, bölgede küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütle yapılan bu peynir çeşidinin katma değeri yüksek bir ürün olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Burada köylüler, kendi sağdıkları sütlerden geleneksel yöntemle, geleneksel mayayla mayaladıkları peynirleri tulumlara koyuyorlar ve şu anda içinde bulunduğumuz obruk mağarasına getiriyorlar. Yerin 35 metre altında, sürekli 4 derece sıcaklıkta olan bu mağaraya getiriyorlar. 4 ay boyunca bu mağarada bekleyen peynirler artık kıvamına geliyor ve satışa sunuluyor."

"Divle Obruk Peyniri"nin klasik peynirlerin 3-4 katı fiyatlara satıldığını anlatan Varank, "Tabii böyle orijinal ve sağlıklı bir metotla yapılan peynirlerin katma değeri de diğer peynirlere göre çok farklı oluyor. Mağaradaki bakteriler bu peynirin özel bir şekilde oluşmasına katkı sağlıyor. Buradaki peynir de dünyadaki diğer muadilleriyle, İtalyan, Fransız peynirleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye geliyor." diye konuştu.

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Varank, mağarada şu anda senede 60 ton peynir üretimi yapılabilecek bir kapasite olduğunu vurgulayarak, "Bu kapasiteyi nasıl arttırabiliriz diye düşünüyor, çevredeki diğer mağaralarda araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı özelliklere, aynı bakteri ortamına sahip mağaraları devreye sokabilir miyiz, bununla ilgili çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Peynirin standardını oluşturabilmek için bir mandıra kurulmasını KOP olarak desteklediklerini ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede Karaman Divle peynirini aynı standartlarda üretebilecek şekilde köylülerimize destek vereceğiz. Bu peyniri Türkiye’ye, dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Şu anda üşüyoruz. Burada şu anda beyaz renkli olan tulumlar, 4 ay sonra bakteriler sebebiyle kırmızı hale geliyor. Köylüler kırmızı hale geldiğinde peynirin olgunlaştığını anlıyor."

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Varank, KOP İdaresi Başkanlığının, Divle köylülerinin kullanımına sunulacak mandıraya da destek verdiğini, mandıra tamamlandığında, günde 5 ton süt işleme kapasitesine ulaşarak mağarada üretilecek peynirin standardını yükselteceklerini, Divle peynirinin dünya çapında pazarlanmasına ve tanıtımına destek olacaklarını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ajandalarından birinin de bölgesel kalkınmayı desteklemek olduğunun altını çizen Varank, "Bölgelerin, şehirlerin, ilçelerin ekonomik anlamda en uygun katkı sağlayacak alanlarını bulup oralara yatırım yapıyoruz. Bu manada Karaman Divle peynirinin hem daha fazla üretilmesi, daha kaliteli, daha standart üretilmesi ve daha iyi tanıtılması için bakanlık olarak desteklerimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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ÜNÜ HIZLA YAYILIYOR

Eski adı Divle olan Üçharman köyünde bulunan bir mağara, ünü hızla yayılan peynire ev sahipliği yapıyor. Köylülerin obruk adını verdikleri mağara, peynirin oluşumu için en uygun ortamı sağlıyor. Koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor ve 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğundaki bu mağaraya indiriliyor. Yılın her dönemi 4 derece sıcaklıkta olan mağaradaki peynir tulumları, yaklaşık 4 ay sonra mağaradaki bir bakteri sayesinde kırmızı rengi alıyor.

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STANDART GETİRİLECEK

KOP İdaresi Başkanlığı, "Divle Obruk Peyniri ile Yöremiz Kalkınıyor Projesi" kapsamında Divle köyünde mevcut tarımsal kalkınma kooperatifinin işletmesine sunulmak üzere kurulacak bir mandıraya destek veriyor. Günde 5 ton süt işleme kapasitesi olan mandıra sayesinde hem peynire bir standart getirilecek hem de peynirin üretimi ve pazarlaması arttırılacak. (AA)

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Mustafa Varank
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