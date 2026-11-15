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Gaziantep'te zeytin hasadı devam ediyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde zeytin hasadı başladı. Ağaçlardan özenle toplanan ürünler, zeytinyağına dönüştürülmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

Gaziantep'te zeytin hasadı devam ediyor

Gaziantep'in önemli tarımsal üretim merkezlerinden Oğuzeli'nde zeytin üreticileri, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte bahçelerde yoğun mesaiye başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giden çiftçiler, ağaçlardaki zeytinleri tek tek toplayarak, önce ayrıştırıyor ardından kasalara dolduruyor. Hasadın ardından çuvallara ve kasalara alınan zeytinler, zeytinyağı elde edilmek üzere sıkım tesislerine götürülüyor. Burada çeşitli işlemlerden geçirilen zeytinlerden elde edilen yağ, sofralara ulaşmak üzere hazırlanıyor. Zeytin hasadının verimli geçtiğini ifade eden çiftçi Tamer Karacan, "Zeytin hasadı, geçen yıllara göre çok iyi. Ancak yağ oranında düşüklük var" dedi.

Gaziantep te zeytin hasadı devam ediyor 1

"ZEYTİNYAĞININ FİYATI GEÇEN YILA GÖRE ÇOK DÜŞÜK"

Zeytin hasadından ve yağ aşamasından bahseden çiftçi Tamer Karacan, "Zeytin, kasım ayında toplanmaya başlar. Bekletilmeden zeytinyağı üretim tesislerinde çektirilerek yağ haline getirilir. Aksi takdirde yağdaki asit oranı yükselir. Dolayısıyla toplanan zeytinleri günlük çekim yapmak zorundayız. Zeytindeki kilogram başına yağ oranı bölgeye göre değişir. Fakat 6 kilogramda 1 litreye tekabül ediyor. Zeytinyağının fiyatı geçen yıla göre çok düşük. Daha şuanda piyasa tam oturmamasına rağmen tenekesi 4 ila 5 bin TL'den bahsediyorlar ama geçen yıl 7 bin TL'lere kadar çıkmıştı" diye konuştu.

Gaziantep te zeytin hasadı devam ediyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zeytin Gaziantep
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