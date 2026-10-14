Geçen yıl 70 TL'yken bu yıl 40 TL'ye düştü: Ek gelir kaynağı

Kütahya, Hisarcık’ta ağaçlardan dökülen elmalar toplanarak küçük parçalar hâlinde doğranıyor ve güneşte kurutuluyor. Zahmetli bir sürecin ardından hazır hâle getirilen elma kurusu, tüccarlar aracılığıyla satışa sunuluyor.

Geçen yıl kilogramı 70 liraya kadar yükselen elma kurusunun bu yıl yaklaşık 40 liradan alıcı bulduğunu belirten üreticiler, fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle ürünlerini ellerinde tutmayı tercih ediyor.

"FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GERİLEDİ"

Elma üreticilerinden Ali Yılmaz, fiyatların geçen yıla göre önemli ölçüde gerilediğini belirterek, "Bin bir zahmetle toplayıp parçaladığımız ve kuruttuğumuz elmaları, fiyatların yükselmesini beklediğimiz için elimizde tutuyoruz. İnşallah fiyatlar yükselir de ürünümüzü değerinde satarız" dedi.

Hisarcık’taki üreticilerden satın alınan elma kuruları, İzmir’deki gıda işleme tesislerine gönderiliyor. Yörede önemli bir ek gelir kaynağı olan elma kurusunda üreticiler, hem emeklerinin karşılığını almayı hem de fiyatların yeniden yükselmesini umut ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır