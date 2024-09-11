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  4. Görünce merakından denedi! 3 ay sonra başardığını fark etti 'Tanesi 100 TL' O gerçeği ortaya çıkarttı

Görünce merakından denedi! 3 ay sonra başardığını fark etti 'Tanesi 100 TL' O gerçeği ortaya çıkarttı

11.09.2024 09:47
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Sinop’ta yaşayan Emin Öztürk, Antalya’da yetiştirildiğini gördüğü ejder meyvelerinin fidelerini Dibekli köyünde deneme amaçlı dikti. 3 ay sonra fidelerden verim alan Öztürk, Sinop ikliminin ejder meyvesi için elverişli olduğunu söyledi. Antalya'da görünce bunu merakından hobi olarak yaptığını ve başardığını söyleyen Öztürk, bu meyvenin tanesinin pazarlarda 100 TL’den satıldığını aktardı.

Sinop ikliminin ejder meyvesi için elverişli olduğu ortaya çıktı. Emin Öztürk, “Bu meyve ejder meyvesi. Latince adı pitaya. Türkçe adı ise ejder meyvesi. Sinop ilinde bu meyveyi üretmeyi başardım. Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ben bunu Antalya’da gördüm ve fidelerini buraya kadar istedim. Deneme amaçlı diktim ve şu an itibarıyla olmuş gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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SİNOP'UN İKLİMİ BU MEYVE İÇİN ÇOK UYGUN"

Sinop’un iklimi bu meyve için çok uygun" diyen Öztürk "Anladığım kadarıyla bu meyve gece sıcaklığı 18 derece gündüz sıcaklığı ise 35 dereceyi bulunca çiçekler meyveye dönüşüyor. Sinop’ta bu bitkinin ise meyveye dönüşmesi Haziran ayının 15’i gibi başlıyor ve yaklaşık 60 gün sonra çiçekleri meyveye dönüşüyor." şeklinde konuştu.

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"TANESİ PAZARLARDA 100 TL'DEN SATILIYOR"

Öztürk "Ben bunu merakımdan hobi olarak yaptım ve başarılı oldum. Bu meyvenin tanesi pazarlarda 100 TL’den satılıyor. Kilogramı ise yaklaşık 200 TL civarında. Meyvenin bir tanesi yarım kilogram kadar ediyor” dedi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ejder meyvesi Sinop
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