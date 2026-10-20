Hatay'da hasat başladı! Lübye tarlada 50 TL, markette 140 TL

Hatay'ın Antakya ilçesinde protein ve lif bakımından zengin lübyenin hasadına başlandı. İşçiler tarafından elle toplanan ürün, tarlada kilogramı 40-50 TL arasında satılırken marketlerde 130-140 TL'ye kadar yükseliyor.

Türkiye'nin verimli tarım arazilerine sahip kentlerinden Hatay'da yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte birçok üründe hasat dönemi son aşamaya geldi. Antakya ilçesine bağlı Bohşin Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Koçak da ekimini gerçekleştirdiği lübyenin hasadını sürdürüyor.

TARLADAKİ FİYATLA MARKET ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgede lübye adıyla bilinen, birçok kişinin ise börülce olarak tanıdığı ürün, protein ve lif bakımından zengin olmasıyla öne çıkıyor. İşçiler tarafından tek tek elle toplanan lübye, tarladan kilogramı 40-50 TL arasında alıcı bulurken manav ve marketlerde 130-140 TL'ye satılıyor. Hasat edilen ürünler, Hatay'ın farklı ilçelerine gönderilerek tüketiciye ulaştırılıyor.

HASAT ELLE YAPILIYOR, İŞÇİLER SICAKTA ÇALIŞIYOR

Lübye üreticisi Halil Koçak, hasadın iyi ilerlediğini ancak fiyatların düşük kaldığını belirtti. Lübye ekimini 20 dönümlük alanda gerçekleştirdiğini söyleyen Koçak, ürünün erken dönemde, bazı zamanlarda ise yaz ortasında ekilebildiğini ifade etti.

Hasadın zahmetli olduğuna dikkati çeken Koçak, bir işçinin günde en fazla iki çuval lübye toplayabildiğini ve bu nedenle üretim masraflarını karşılamanın kolay olmadığını dile getirdi. Makas kullanılmadan elle gerçekleştirilen hasadın, sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı koşullarda yapıldığını aktaran Koçak, çalışma düzenini şöyle anlattı:

"Sabah saat 05.30'da evden çıkıp 06.00'da tarlada oluyoruz. Güneş doğmadan işe başlıyoruz. Bazı işçiler saat 10.00 gibi yarım yevmiye çalışıp gidiyor. Biz ise öğlene kadar tarlada kalıyoruz."

LÜBYE HEM YEMEKLERDE HEM TURŞU YAPIMINDA KULLANILIYOR

Lübyenin farklı tüketim alanları bulunduğunu belirten Koçak, ürünün yemeklerde taze olarak kullanıldığını, tane halinde tüketildiğini, tohumluk olarak ekildiğini ve turşusunun da yapıldığını söyledi. Ürünün sağlığa faydalı olduğunun, özellikle böbreklere iyi geldiğinin ifade edildiğini aktardı.

Fasulye ve baklaya benzeyen lübyenin sıcak havalarda da yetişebildiğini ancak serin koşullarda daha verimli olduğunu belirten Koçak, sıcaklık arttıkça ürün veriminin düştüğünü kaydetti.

AZ SU İSTİYOR, HASAT EDİLEN ÜRÜNLER ÇEVRE İLÇELERE GÖNDERİLİYOR

Lübye yetiştiriciliğinde sulamanın da önemli olduğunu anlatan Koçak, bitkinin fazla suya ihtiyaç duymadığını belirtti. Ekimden sonra bir kez sulama yapıldığını, ardından ihtiyaca göre iki veya üç kez daha sulamanın yeterli olduğunu ifade eden Koçak, aşırı sulamanın bitkinin büyümesine rağmen ürün verimini istenen seviyeye ulaştırmadığını söyledi.

Hasat edilen lübyeleri Antakya ve Kırıkhan'a gönderdiğini belirten Koçak, ürünlerin Reyhanlı'ya da ulaştırılabileceğini dile getirdi. Tarlada çalışan işçilerin günlük toplamda yaklaşık 20 çuval lübye topladığını aktardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır