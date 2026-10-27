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Her şey bir saksıyla başladı: Gramı 900 TL 'Bu yıl 600 gram olacak'

Adana, Kozan'da bir saksıda başlayan safran üretimini 20 yılda iki dönümlük araziye taşıyan üretici, bu sene de hasada başladı. Gramı 900 TL olan safrandan bu sene 500-600 gram rekolte bekleniyor. Safran yetiştiriciliğinin bir tutku olduğunu söyleyen Ali Gök, "Bu çiçeğin hastalığı insana da bulaştı mı bırakamıyorsun" dedi.

Her şey bir saksıyla başladı: Gramı 900 TL 'Bu yıl 600 gram olacak'

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde yaşayan Ali Gök, 20 yıl önce Safranbolu'nun Davutoba köyünden getirdiği safran soğanlarını önce bir saksıya dikti, ardından da bitkiyi çoğaltarak iki dönümlük araziye ulaştı. Hasadı başlayan safranda bu yıl yağışların bol olması nedeniyle çiçeklenme ve ürün kalitesi ise üreticiyi memnun etti. 150 bin çiçekten toplam 1 kilogram safran elde edilirken ilçedeki Safran tarlasından 500-600 gram rekolte bekleniyor.

Her şey bir saksıyla başladı: Gramı 900 TL Bu yıl 600 gram olacak 1

Safran üretiminin yoğun emek gerektirdiğini belirten Ali Gök, hasat döneminde yaklaşık 45 gün boyunca her gün çiçek topladıklarını ifade etti.

Her şey bir saksıyla başladı: Gramı 900 TL Bu yıl 600 gram olacak 2

Gök, yaklaşık 150 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edilebildiğini kaydetti.

Her şey bir saksıyla başladı: Gramı 900 TL Bu yıl 600 gram olacak 3

"BU SEZON 500-600 GRAM ÜRÜN BEKLİYORUM"

Gök, "Ben bu yıl iki dönüme ekim yaptım. Bu sezon 500-600 gram ürün bekliyorum. Safran üretimi çok zahmetli bir iş. Her çiçeği tek tek toplamak ve ayıklamak gerekiyor. Şu anda elimizde iki dönüm falan arazimiz var ama daha yeni başladı hasat. Çiçek dönemi 15 gün sonra daha yoğunlaşacak. Bu yıl kalitemiz de güzel. Bu sene yağış bol olduğu için hem erken başladı hasat hem kalite güzel. Fiyat bakımından da bu sene gramı 900 TL" dedi.

Her şey bir saksıyla başladı: Gramı 900 TL Bu yıl 600 gram olacak 4

"GÜNEŞ DOĞMADAN BAŞLIYORUM, GECE YARISINA KADAR ÇALIŞIYORUM"

Safran çiçeklerinin güneş doğmadan toplandığını anlatan Gök, gün boyunca ayıklama işlemi yaptıklarını, çalışmalarının gece geç saatlere kadar sürdüğünü belirterek, "Sabahları güneş doğmadan çiçekleri topluyoruz. Gün içinde ayıklama yapıyoruz, akşam da gece saat 01.00-02.00'ye kadar çalışıyoruz. Çiçeklerin kırmızı tellerini, sarı kısımlarını ve mavi taç yapraklarını ayrı ayrı ayırıyoruz. Her birinin farklı kullanım alanı var. En değerli kısmı kırmızı telleri. Ürünü hassas terazide tartarak satıyoruz" konuştu.

Her şey bir saksıyla başladı: Gramı 900 TL Bu yıl 600 gram olacak 5

"SAFRANIN HASTALIĞI İNSANA DA BULAŞTI MI BIRAKAMIYORSUN"

Üretime bir saksıyla başladığını anlatan Gök, "Daha sonra 20 kilogram soğan aldım ve üretimimi büyüttüm. O günden bu yana safran yetiştirmeye devam ediyorum. Şimdi iki dönümlük arazide üretim yapıyorum. Safran yetiştiriciliği bir tutku. Bu çiçeğin hastalığı insana da bulaştı mı bırakamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Her şey bir saksıyla başladı: Gramı 900 TL Bu yıl 600 gram olacak 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
safran
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