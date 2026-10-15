Herkes onu konuşuyor: 'Fiyat uygunken stoklayın! 40 gün daha sürer'

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi'nde uzun yıllardır balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, bu sezon hem hamside hem de palamutta yaşanan bolluğu değerlendirdi. Piyasayı ve fiyatları yorumlayan Arslanbenzer, vatandaşlara balık pişirme tekniklerinden derin dondurucuda saklama yöntemlerine kadar kritik uyarılarda bulundu.

"BEN BU YAŞIMA KADAR İKİSİNİ BİR ARADA BÖYLE GÖRMEDİM"

Denizlerdeki son durumu aktaran deneyimli balıkçı Arslanbenzer, "Son 4 gündür fırtına vardı ve şu an palamudun fiyatı 150 liraya kadar çıktı. Pazartesiden sonra fırtına dinip hava şartları düzelince fiyatlar tekrar 100 ile 125 lira arasında seyreder. Daha önce de belirttiğim gibi; ben bu yaşıma kadar hem hamsinin hem de palamudun aynı anda bu kadar bol olduğunu görmedim. Hamsi 250 lira, palamut ise 150 liradan satılıyor. Palamutlar biraz daha irileşti; daha önce 100 liraya sattığımız palamutlar 500 gram gelirken, şu an 150 liraya sattıklarımız 750 ile 850 gram arasında değişiyor" dedi.

"EN HESAPLI VE İDEAL BESİN BALIKTIR"

Balığın mevcut piyasa şartlarında en ekonomik gıda maddesi olduğunu vurgulayan Arslanbenzer, "Günümüzdeki hayat pahalılığında bir porsiyon pilav ya da bir paket sigara bile 100-150 lira olmuş durumda. Buna karşılık 150 liralık bir palamut üç kişiyi çok rahat doyurabiliyor. 250 liraya bir kilogram hamsi aldığınızda; soğanı ve domatesiyle birlikte toplam maliyeti 400 lirayı buluyor ve bu yemekle üç dört kişi rahatlıkla doyabiliyor. Yine de şükürler olsun ki şu an en hesaplı ve ideal besin balıktır" ifadelerini kullandı.

LEZZETLİ PALAMUT PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Palamut pişirirken dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaşan Erkan Arslanbenzer, "Palamudu fırında yapacaksanız patatesli hazırlayabilirsiniz: Tepsinin altına patatesleri dizip üzerine balıkları yerleştiriyoruz. Ardından soğan, defne yaprağı, sarımsak, kimyon ve baharatları ekleyip doğrudan fırına veriyoruz. Tavada yapacaksanız balıkları unluyorsunuz; ancak yağı iyice kızdırmadan kesinlikle balıkları tavaya atmayın, aksi takdirde yapışırlar. Yağ kızgınken balıkları attığınızda 'coş' diye ses çıkmalı. Bu şekilde 5 dakika içinde pişecektir. Balıkları fazla kurutmamaya ve biraz nemli bırakmaya dikkat edin" tavsiyesinde bulundu.

"BOLLUK 40-45 GÜN SÜRECEK, STREÇ FİLME SARIP DONDURUCUYA ATIN"

Bolluğun devam edeceğini belirten ve vatandaşlara stok yapmalarını öneren Arslanbenzer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bolluk bence 40-45 gün daha rahatlıkla devam eder. Vatandaşlar şu an balık alıp derin dondurucuya koyabilirler. Derin dondurucuya koyarken de balıkları mutlaka streç filme veya alüminyum folyoya sarmalılar; aksi halde sararma yapar. Fiyatlar şu an uygun olduğu için derin dondurucuya balık stoklamalarını tavsiye ederim."

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır