FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor: 'Hiç duymadıklarımız bile istedi'

Kayseri, Yeşilhisar'da yaşayan Yusuf Demirel'in Erciyes Dağı'nın eteklerinde yetiştirip kuruttuğu domatesler, bir firma aracılığıyla ABD, İtalya, Polonya, Rusya, Yunanistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere gönderiliyor.

İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor: 'Hiç duymadıklarımız bile istedi'

Domates üreticisi Yusuf Demirel (45), AA muhabirine, günün şartlarına göre üretim yaptıklarını ve domatesi seçtiklerini söyledi.

İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor: Hiç duymadıklarımız bile istedi 1

Daha önce patates ve ay çekirdeği yetiştirdiklerini anlatan Demirel, "Yaş domatesi pazarlama süreci biraz uzun olduğu için kurutup yurt dışına satmayı tercih ettik. İzmir'de bir firmamız var. Bu firma yurt dışına kuru domatesleri gönderiyor. Biz burada üretimini sağlıyoruz. Firma da yurt dışı ayağını organize ediyor. Bu şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor: Hiç duymadıklarımız bile istedi 2

Bu yıl yaklaşık 1500 dönüm alanda üretim yaptıklarını belirten Demirel, şöyle devam etti:

İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor: Hiç duymadıklarımız bile istedi 3

"Rekoltemiz bu yıl biraz düşük. Hava şartları bizi etkiledi. Yağmurlardan dolayı kök çürüklüğü oldu. Dönümden 7 ton civarında bir rekoltemiz var. İhracat yaptığımız ülke 20'ye kadar çıkabiliyor ama sabit 9-10 ülke var. Domateslerimiz, Amerika, İtalya, Polonya, Rusya, Yunanistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor."

İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor: Hiç duymadıklarımız bile istedi 4

DOMATESLER LEZZETİYLE TALEP GÖRÜYOR

Demirel, bazı bölgelerde domatesin 3-4 gün gibi kısa sürede kuruduğunu ancak üretim yaptıkları bölgede kuruma süresinin 8 güne kadar çıktığını vurgulayarak, bunun da domatese lezzet kattığını dile getirdi.

İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor: Hiç duymadıklarımız bile istedi 5

Yetiştirdikleri domatesin piyasada aranır hale geldiğini ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor: Hiç duymadıklarımız bile istedi 6

"Domateslerimiz çok lezzetli oluyor. O yüzden yurt dışından talep geliyor ama burada da bizi iklim şartları yoruyor. Fazla işçilik istiyor. Şanlıurfa ve İzmir tarafında domateslerin kuruma işlemi daha hızlı ve kolay oluyor ama biz burada zorlanıyoruz. Tabii domateslerimizin lezzetli ve kaliteli olması bizi bu işe daha çok itiyor. Aynı zamanda bölgedeki üreticilerden de domates alıyoruz. Erciyes'in serin havasından dolayı domatesler geç kuruyor. Bundan dolayı buranın domatesine talep fazla oluyor. Bu yıl daha önce hiç duymadığımız firma bile bizden domates talep etti."

İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor: Hiç duymadıklarımız bile istedi 7

Demirel, ülke ekonomisine katkı sağlamanın kendisini motive ettiğini, bunun için daha çok gayret ettiğini sözlerine ekledi.

İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor: Hiç duymadıklarımız bile istedi 8

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balığın kendisinden pahalı! Fiyatı şaşkına çevirdiBalığın kendisinden pahalı! Fiyatı şaşkına çevirdi
İş dünyasında nakit krizi büyüyor! Rakamlar ortaya çıktı: Yüzde 86'sı aynı dertten şikayetçiİş dünyasında nakit krizi büyüyor! Rakamlar ortaya çıktı: Yüzde 86'sı aynı dertten şikayetçi

Anahtar Kelimeler:
domates İhracat satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan tarihi çağrı! 'Türk futbolundan kaldırılsın'

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan tarihi çağrı! 'Türk futbolundan kaldırılsın'

Annesinin cenazesine gitmeme sebebini açıkladı!

Annesinin cenazesine gitmeme sebebini açıkladı!

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

Fransa'da marketlere uzaktan 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

Fransa'da marketlere uzaktan 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.