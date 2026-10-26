İstanbul'dan köye döndü, eşiyle birlikte üretime başladı!

İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra eşinin isteği üzerine iki yıl önce memleketi Sinop'a yerleşen 26 yaşındaki Esra Yıldırım, devletin hibe desteğiyle arıcılık sektörüne adım attı. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında aldığı destekle üretime başlayan genç kadın, eşi ve kayınpederiyle birlikte kovan sayısını artırmayı ve bal üretimini büyütmeyi hedefliyor.

İSTANBUL'DAN SİNOP'A UZANAN YENİ BİR HAYAT

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Esra Yıldırım, Şerefiye köyünde uzun yıllardır arıcılık yapan kayınpederiyle birlikte bal üretmeye karar verdi. İstanbul'da doğup büyüyen Yıldırım, başlangıçta kırsal yaşam konusunda tereddüt yaşasa da eşiyle birlikte gelecek planlarını genç yaşta hayata geçirdi.

Evlendiklerinde tır şoförlüğü yapan eşinin arıcılık yapmak, kendisinin ise köy hayatına geçmek istediğini anlatan Yıldırım, bu kararın zamanla ortak bir hedefe dönüştüğünü belirtti.

Yıldırım, "Ben bu konuda açıkçası çok kararsız kaldım çünkü İstanbul'da doğup, büyüdüm. Kırsal alanda yaşayabilir miyim, yapabilir miyim diye çok düşündük ama biz 30'lu, 40'lı yaşlara geldiğimizde zaten böyle bir yerde yaşamak istiyorduk. Bu hayalimizi de genç yaşta gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

HİBE DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Eşinin ailesinin uzun yıllardır arıcılıkla uğraşması, bu alana yönelmelerinde etkili oldu. Kayınpederinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nden haberdar olması üzerine Yıldırım, geçen yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Başvuru sürecinde ilk olarak müdürlük ekiplerinin verdiği arıcılık eğitimine katılan genç kadın, eğitimi başarıyla tamamladı. Gerekli eğitim ve prosedürleri yerine getiren Yıldırım, değerlendirmelerin ardından projeden hibe almaya hak kazandı.

Başvuru sürecinde kendilerine yardımcı olunduğunu belirten Yıldırım, projenin kabul edilmesiyle büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

"Babam (kayınpederi) böyle bir projeden haberdar olmuş. Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek bilgi almış ve bize söyledi. Biz de olabilir diye düşündük. Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek müracaat ettik. Oradaki arkadaşlar çok yardımcı oldu. İlk önce eğitim aldık ve bir yıl sonra da sonuçlar açıklandı. Projemiz kabul gördü. Çok sevindik çünkü bu işlere girebilmek için gerçekten büyük bütçe gerekiyor." dedi.

774 BİN LİRALIK HİBEYLE EKİPMAN ALDI

Hibe desteğiyle arıcılık faaliyetleri için gerekli ekipmanları temin eden Yıldırım, ilk aşamada 260 arı kovanı satın aldı. Üretim sürecinde ihtiyaç duyulan makineleri ve diğer malzemeleri de alan genç girişimci, yatırımla birlikte bal üretimine başladı.

Yıldırım, destek kapsamında altılı bal süzme makinesi, ısıtma kazanı ve sır sağma makinesi aldıklarını belirterek, arıcılıkta ihtiyaç duydukları ekipmanları tamamladıklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc'in verdiği bilgiye göre, projenin toplam tutarı 1 milyon 106 bin lira olarak belirlenirken bunun 774 bin lirası hibe desteğiyle karşılandı. Proje kapsamında arı kovanlarının yanı sıra bal süzme makinesi ve bal sehpası gibi arıcılık ekipmanları da sağlandı.

HEDEFİ KOVAN SAYISINI VE BAL ÜRETİMİNİ ARTIRMAK

Eşi ve kayınpederiyle birlikte arıcılık faaliyetlerini sürdüren Yıldırım'ın şu anda 350 kovanı bulunuyor. İlk etapta 260 kovanla başladıkları çalışmalarını büyütmek isteyen genç girişimci, önümüzdeki dönemde kovan sayısını artırmayı planlıyor.

Yıldırım, özellikle kestane ve çiçek balı üretimini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc ise Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin öncelikli amaçlarından birinin kırsal kesimde yaşayan gençlerin ve kadınların kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Genç bir kadının aldığı destekle üretime başlamasını değerli bulduklarını belirten Genc, "Arıcılıkla alakalı bir projesi vardı. Kendisine projenin toplam tutarı olan 1 milyon 106 bin lirasının 774 bin lirası hibe olarak sağlandı. Proje içinde arı kovanları, bal süzme makinesi, bal sehpası gibi arıcılıkla ilgili ekipmanlar vardı. Hibe desteğinin genç girişimcimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır