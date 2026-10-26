FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

İstanbul'dan köye döndü, eşiyle birlikte üretime başladı!

Sinop'a iki yıl önce dönen 26 yaşındaki Esra Yıldırım, 774 bin liralık hibe desteğiyle arıcılığa başladı. İlk etapta 260 kovan alan genç girişimci, kovan sayısını 350'ye çıkararak kestane ve çiçek balı üretimini artırmayı hedefliyor.

İstanbul'dan köye döndü, eşiyle birlikte üretime başladı!

İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra eşinin isteği üzerine iki yıl önce memleketi Sinop'a yerleşen 26 yaşındaki Esra Yıldırım, devletin hibe desteğiyle arıcılık sektörüne adım attı. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında aldığı destekle üretime başlayan genç kadın, eşi ve kayınpederiyle birlikte kovan sayısını artırmayı ve bal üretimini büyütmeyi hedefliyor.

İstanbul dan köye döndü, eşiyle birlikte üretime başladı! 1

İSTANBUL'DAN SİNOP'A UZANAN YENİ BİR HAYAT

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Esra Yıldırım, Şerefiye köyünde uzun yıllardır arıcılık yapan kayınpederiyle birlikte bal üretmeye karar verdi. İstanbul'da doğup büyüyen Yıldırım, başlangıçta kırsal yaşam konusunda tereddüt yaşasa da eşiyle birlikte gelecek planlarını genç yaşta hayata geçirdi.

Evlendiklerinde tır şoförlüğü yapan eşinin arıcılık yapmak, kendisinin ise köy hayatına geçmek istediğini anlatan Yıldırım, bu kararın zamanla ortak bir hedefe dönüştüğünü belirtti.

Yıldırım, "Ben bu konuda açıkçası çok kararsız kaldım çünkü İstanbul'da doğup, büyüdüm. Kırsal alanda yaşayabilir miyim, yapabilir miyim diye çok düşündük ama biz 30'lu, 40'lı yaşlara geldiğimizde zaten böyle bir yerde yaşamak istiyorduk. Bu hayalimizi de genç yaşta gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İstanbul dan köye döndü, eşiyle birlikte üretime başladı! 2

HİBE DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Eşinin ailesinin uzun yıllardır arıcılıkla uğraşması, bu alana yönelmelerinde etkili oldu. Kayınpederinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nden haberdar olması üzerine Yıldırım, geçen yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Başvuru sürecinde ilk olarak müdürlük ekiplerinin verdiği arıcılık eğitimine katılan genç kadın, eğitimi başarıyla tamamladı. Gerekli eğitim ve prosedürleri yerine getiren Yıldırım, değerlendirmelerin ardından projeden hibe almaya hak kazandı.

İstanbul dan köye döndü, eşiyle birlikte üretime başladı! 3

Başvuru sürecinde kendilerine yardımcı olunduğunu belirten Yıldırım, projenin kabul edilmesiyle büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

"Babam (kayınpederi) böyle bir projeden haberdar olmuş. Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek bilgi almış ve bize söyledi. Biz de olabilir diye düşündük. Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek müracaat ettik. Oradaki arkadaşlar çok yardımcı oldu. İlk önce eğitim aldık ve bir yıl sonra da sonuçlar açıklandı. Projemiz kabul gördü. Çok sevindik çünkü bu işlere girebilmek için gerçekten büyük bütçe gerekiyor." dedi.

İstanbul dan köye döndü, eşiyle birlikte üretime başladı! 4

774 BİN LİRALIK HİBEYLE EKİPMAN ALDI

Hibe desteğiyle arıcılık faaliyetleri için gerekli ekipmanları temin eden Yıldırım, ilk aşamada 260 arı kovanı satın aldı. Üretim sürecinde ihtiyaç duyulan makineleri ve diğer malzemeleri de alan genç girişimci, yatırımla birlikte bal üretimine başladı.

Yıldırım, destek kapsamında altılı bal süzme makinesi, ısıtma kazanı ve sır sağma makinesi aldıklarını belirterek, arıcılıkta ihtiyaç duydukları ekipmanları tamamladıklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc'in verdiği bilgiye göre, projenin toplam tutarı 1 milyon 106 bin lira olarak belirlenirken bunun 774 bin lirası hibe desteğiyle karşılandı. Proje kapsamında arı kovanlarının yanı sıra bal süzme makinesi ve bal sehpası gibi arıcılık ekipmanları da sağlandı.

İstanbul dan köye döndü, eşiyle birlikte üretime başladı! 5

HEDEFİ KOVAN SAYISINI VE BAL ÜRETİMİNİ ARTIRMAK

Eşi ve kayınpederiyle birlikte arıcılık faaliyetlerini sürdüren Yıldırım'ın şu anda 350 kovanı bulunuyor. İlk etapta 260 kovanla başladıkları çalışmalarını büyütmek isteyen genç girişimci, önümüzdeki dönemde kovan sayısını artırmayı planlıyor.

Yıldırım, özellikle kestane ve çiçek balı üretimini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İstanbul dan köye döndü, eşiyle birlikte üretime başladı! 6

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc ise Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin öncelikli amaçlarından birinin kırsal kesimde yaşayan gençlerin ve kadınların kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Genç bir kadının aldığı destekle üretime başlamasını değerli bulduklarını belirten Genc, "Arıcılıkla alakalı bir projesi vardı. Kendisine projenin toplam tutarı olan 1 milyon 106 bin lirasının 774 bin lirası hibe olarak sağlandı. Proje içinde arı kovanları, bal süzme makinesi, bal sehpası gibi arıcılıkla ilgili ekipmanlar vardı. Hibe desteğinin genç girişimcimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (26 Ekim 2026)Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (26 Ekim 2026)
Bölgede ilk o yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyorBölgede ilk o yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor

Anahtar Kelimeler:
Arıcılık devlet desteği hibe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

MasterChef'ten o isim elendi! "Hak etmeden potaya atıldım"

MasterChef'ten o isim elendi! "Hak etmeden potaya atıldım"

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.