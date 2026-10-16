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İsveç'ten Çorum'a döndüler! Köyde başladılar, Türkiye'ye yayıldılar

İsveç'te yaklaşık 50 yıl çalıştıktan sonra memleketlerine dönen emekli çift, Çorum'un bir köyünde başlattıkları girişimle dikkat çekti. Sosyal medyada tanınan işletme, yaz aylarında günde 300 kişiyi ağırlarken farklı illerde açılan şubelerle büyümeye devam ediyor.

İsveç'ten Çorum'a döndüler! Köyde başladılar, Türkiye'ye yayıldılar

İsveç'te yaklaşık 50 yıl çalıştıktan sonra emekli olarak Türkiye'ye dönen Mustafa ve Döndü Aydın çifti, Çorum'un Çetmi köyünde açtıkları pizzacıyla ilgi görüyor. Sosyal medyada popüler hale gelen işletme, Türkiye'nin birçok ilinden müşterileri ağırlıyor.

Çalışmak için 1970'li yılların başında İsveç'e giden 78 yaşındaki Mustafa Aydın, 72 yaşındaki eşi Döndü Aydın ile burada yaklaşık 40 yıl restoran işletti. Yurt dışında yaşadıkları dönemde Türkiye ile bağlarını koparmayan ve her yıl memleketlerini ziyaret eden çift, emekliliklerinin ardından 2017'de Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çetmi köyüne yerleşti.

İsveç ten Çorum a döndüler! Köyde başladılar, Türkiye ye yayıldılar 1

HOBİ İÇİN YAPTIRDIĞI FIRIN, İŞLETMESİNİN TEMELİ OLDU

Mustafa Aydın, köydeki evinin bahçesine başlangıçta hobi amacıyla bir fırın yaptırdı. Misafirlerine burada hazırladığı pizzaları ikram eden Aydın, ürünlerin beğenilmesi üzerine eşiyle birlikte pizzacı açmaya karar verdi. Yeğeninin de restoran açma önerisiyle bu fikir işletmeye dönüştü.

Girişimin başlangıçta şakayla karışık hayata geçirildiğini anlatan Mustafa Aydın, kendi mesleği olduğu için restoran açma fikrine sıcak baktığını belirtti. İşletmenin zamanla büyüdüğünü ve yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Aydın, Ankara, Samsun ve Kastamonu başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinden müşterilerin geldiğini ifade etti.

Sosyal medyada tanınmasıyla müşteri kitlesi genişleyen işletme, 9 yıldır Çorum ve çevresinin yanı sıra farklı illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Aydın çifti, pizzacıyı her yıl mayıs ayında açıyor ve genellikle ekim ayında kapatıyor. İşletme kış aylarında faaliyet göstermiyor.

İsveç ten Çorum a döndüler! Köyde başladılar, Türkiye ye yayıldılar 2

TAM BUĞDAY UNU KULLANIYOR, BAHARATLARINI İSVEÇ'TEN GETİRİYOR

Türkiye'yi çok sevdiği için emekli olduktan sonra ülkesine döndüğünü belirten Mustafa Aydın, hazırladığı pizzaların farklı özellikleriyle ilgi gördüğünü söyledi.

Pizzalarında tam buğday unu kullandığını anlatan Aydın, baharatlarını İsveç'ten getirdiğini, sosunu ise başka bir yerden temin ettiğini belirtti. Kaliteye verdiği önemi vurgulayan Aydın, doğduğu günden beri kalite anlayışını ön planda tuttuğunu ve işletmesinde kullandığı bütün malzemelerin kaliteli olmasına dikkat ettiğini dile getirdi.

Yaz döneminde bazı günler 300 kişinin işletmeye geldiğini aktaran Aydın, gördükleri ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

İsveç ten Çorum a döndüler! Köyde başladılar, Türkiye ye yayıldılar 3

İSTANBUL'DA 2, ANTALYA'DA 1 ŞUBE AÇTI

Çetmi köyünde başlayan girişimini başka şehirlere de taşıyan Mustafa Aydın, köydeki pizzacının adıyla İstanbul'da 2, Antalya'da ise 1 şube açtıklarını açıkladı. Mersin'de de yeni bir şube açmak üzere olduklarını ifade etti.

İsveç ten Çorum a döndüler! Köyde başladılar, Türkiye ye yayıldılar 4

EMEKLİLİK HAYALİ KURARKEN KENDİNİ YENİDEN HAMURUN İÇİNDE BULDU

Döndü Aydın, çalışma hayatına eşiyle birlikte tekstil fabrikasında başladıklarını, daha sonra restoran sektörüne geçtiklerini anlattı. Birlikte geçirdikleri yıllara değinen Aydın, 54 yıldır hayatı omuz omuza sürdürdüklerini söyledi.

İsveç'te uzun süre çalıştıktan sonra emekli olduklarında Türkiye'ye dönüp rahat bir yaşam sürmeyi düşündüğünü belirten Döndü Aydın, köyde açtıkları pizzacıyla yeniden çalışmaya başladığını ifade etti. Aydın, 17 yaşından beri çalıştığını belirterek çalışmanın güzel bir şey olduğunu dile getirdi.

İsveç ten Çorum a döndüler! Köyde başladılar, Türkiye ye yayıldılar 5

Köy yaşamını sevdiğini vurgulayan Döndü Aydın, Antalya'da da işletmelerinin bulunmasına rağmen Çetmi'yi daha çok sevdiğini söyledi. Müşterileriyle sohbet ettiklerini, kendilerini seven çok sayıda insan olduğunu belirten Aydın, hafta sonları işletmede oturacak yer kalmadığını ifade etti. İşletmedeki yaşamın güzel geçtiğini söyleyen Aydın, sözlerini Allah'tan sağlık dileğinde bulunarak tamamladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi İsveç pizza
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