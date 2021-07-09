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Kışın yapılıyor, yazın 2 kilosu 250 liradan satılıyor! Balıkçıların tezgahlarını süsleyen lakerdaya rağbet çok

09.07.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta kışın bol miktarda avlanan palamut ve toriklerden yapılan lakerdalar yazında tezgâhları süslüyor. Bölgede tuzlu balık olarak da bilinen ve temizleme, yıkama, tuzlama, kavanozlama gibi uzun uğraşların ardından tüketime hazır halen getirilen lakerdalar, kavanozu 250 liradan satışa sunuldu.

Kışın yapılıyor, yazın 2 kilosu 250 liradan satılıyor! Balıkçıların tezgahlarını süsleyen lakerdaya rağbet çok

Karadeniz'de balıkçılar tarafından av sezonunda avlanarak buzhanelere konulan palamutlar lakerda olarak kavanozlara girdi. Kentte bu sene kış mevsiminde palamut bolluğu olunca balıkçılar, lakerda yapıp, satmaya başladı.

İKİ KİLO LAKERDA 250 LİRA

Tuzlanan palamuttan yapılan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 250 liradan alıcı buluyor. Meraklıları tarafından özenle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli. Lakerdanın iyi olması için palamudun irisi ya da torik olması şart.

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İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor. Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor.

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Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor. Kışın yapılan Lakerdalar da yazın, 2 kilogramlık kavanozlarda 250 liradan satışa sunuluyor. Kente uzun yıllardır balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan, "lakerda" olarak da bilinen tuzlu balıkların yaz aylarında rahatlıkla tüketilebildiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

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Sinop
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