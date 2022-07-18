Mazot, gübre masrafı yok! 4 gün susuz kalabiliyor! Ejder meyvesinin kilosu 100 lira

Türkiye’nin sebze deposu olarak bilinen Antalya’da tropikal meyve üretimi de gün geçtikçe artarak devam ediyor. Son yıllarda çok fazla miktarda üretilmeye başlayan tropikal meyveler, üreticiye oldukça iyi kazançlar sağlıyor. Antalya’nın Aksu ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde 2 dekar alanda ejder meyvesi yetiştiren Güllü Gürler, bu sene meyvelerine talebin oteller ve marketlerden geldiğini söyledi.

ORGANİK ÜRETİM

Sebzenin maliyetlerinden kaynaklı olarak ejder meyvesi üretmeye karar verdiğini kaydeden üretici Güllü Gürler, “Ejder meyvesi çok yıllıklı bir bitki. Serada her sene yenilenen solarizasyon, mazot, gübre masraflarına gerek yok. Çok fazla toprak gübresi istemeyen, tamamen organik beslemeye dayanıklı bir bitki. İlk iki sene ürün vermiyor. Üçüncü sene ürün almaya başlıyorsunuz. Susuzluğa da dayanıyor. Kış döneminde 20 gün su vermediğimiz zaman oldu. Temmuz ayındayız 4 gün susuz kalabiliyor. Kışın 6 ay durağan zamanı var. Çok fazla işçilik istemiyor. Baharla birlikte başlayan bir çalışma var. Gece çiçekleri açıyor. Gecenin kraliçesi dediğimiz çiçeklerimiz açıyor. Gece tozlandırma yapıyoruz. Bu işlemi yurt dışında yarasalar yapıyormuş. İklimlendirme çok önemli. Serada nemi, havası, sıcaklığı çok önemli. 35-38 arasında bir sıcaklıkta kalmak istiyor. Sera üzerine gölge tozu ve tül çok önemli” şeklinde konuştu.

“BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA OLDUĞU İÇİN EKTİM”

Ejder meyvesi yetiştirmek isteyen üreticilere tavsiyelerde de bulunan Gürler, “Üreticilerimiz alacak oldukları fide çeşitlerini çok iyi araştırsınlar. Benim meyvelerim karışık çıktı. Bazı meyveler kendisini tozlayabiliyorken bazıları kısır çıkabiliyor. Tam araştırma yaparak başlasınlar işe. Önerir misiniz derseniz, tabii ki öneririm. Bağışıklığa çok iyi gelen bir meyve olduğu ifade ediliyor. Günde bir meyvenin yarısının yenmesi öneriliyor. Şeker oranı yüksek olmadığı için şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor. Birçok hastalığa şifa olduğu için ektim” dedi.

KİLOSU 100 TL

Beyaz, mor ve kırmızı renkte ejder meyveleri ürettiklerini söyleyen Gürler, “Ağırlıkla kırmızı ejder meyvesi tercih ediliyor. Tozlanma işleminde beyaz çeşit önemli. Beyaz ejder meyvesinin tozunu kırmızı meyvelerimize vererek verim sağlıyoruz. Ürünlerimiz yurt içine satılıyor. Rusya ve Ukrayna’ya çok gidiyordu. Savaştan dolayı gönderemiyoruz. Şimdi oteller ve manavlara satış yapıyoruz. İlk meyvelerimizi adet fiyatı olarak 120 TL’ye sattık. Şimdi kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Sezon sonunda 10 ton üzerinde meyve almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.





