FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Merkez Bankası kararı sonrası kredi faizleri düşecek mi? İhtiyaç ve taşıt kredisi kullanmak isteyenler dikkat!

Merkez Bankası'nın kararıyla bankaların kredi kullandırma kapasitesi genişledi. Yeni düzenlemeye göre bir bankanın kullandırabileceği ilave kredi tutarı ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 3,5 milyon TL'ye, KOBİ kredilerinde ise 5,5 milyon TL'ye yükseldi. Yeni düzenlemeyle bankaların verebileceği kredi miktarı arttığı için ihtiyaç ve taşıt kredisine ulaşmanın daha kolay olacağı belirtilirken; bankaların vatandaşlar için daha uygun faiz oranları veya kampanyaları gündeme alabileceği öğrenildi.

Merkez Bankası kararı sonrası kredi faizleri düşecek mi? İhtiyaç ve taşıt kredisi kullanmak isteyenler dikkat!
Devrim Karadağ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı korumak ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla kredi büyüme sınırlarında değişikliğe gitti. Bankaların sekiz haftalık kredi büyüme sınırları tüm kredi türlerinde 0,5 puan artırıldı.

Merkez Bankası kararı sonrası kredi faizleri düşecek mi? İhtiyaç ve taşıt kredisi kullanmak isteyenler dikkat! 1

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE LİMİT YÜKSELDİ

Düzenlemeyle tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. KOBİ'lere verilen Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltilirken, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan TL kredilerde ise yüzde 2 olan sınır yüzde 2,5'e çıkarıldı.

500 BİN TL'LİK FARK

Yapılan değişikliğin bankaların kredi kullandırma kapasitesine etkisi örnek rakamlarla ortaya çıkıyor.

Bir bankanın ilgili kredi türünde 100 milyon TL'lik kredi portföyü bulunduğu varsayıldığında, eski düzenlemeye göre sekiz haftalık dönemde kullandırabileceği ilave kredi tutarı ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 3 milyon TL ile sınırlıydı. Yeni düzenlemeyle bu tutar 3,5 milyon TL'ye yükseldi.

Merkez Bankası kararı sonrası kredi faizleri düşecek mi? İhtiyaç ve taşıt kredisi kullanmak isteyenler dikkat! 2

KOBİ kredilerinde ise 100 milyon TL'lik portföy üzerinden eski sınır 5 milyon TL iken yeni sınır 5,5 milyon TL oldu.

KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan kredilerde de benzer bir artış yaşandı. Eski düzenlemede 2 milyon TL olan ilave kredi imkanı, yeni uygulamayla 2,5 milyon TL'ye çıktı.

BANKALARIN KREDİ VERME ALANI GENİŞLEDİ

Böylece her üç kredi grubunda da 100 milyon TL'lik başlangıç portföyü üzerinden bankaların sekiz haftalık ilave kredi kullandırma alanı 500 bin TL genişlemiş oldu.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası’nın kredi büyüme sınırlarını artırması, doğrudan bir faiz indirimi anlamına gelmiyor. Düzenlemeyle bankaların kredi kullandırma kapasitesi genişletilirken kredi faizlerinde zorunlu bir değişikliğe gidilmiyor.
Bununla birlikte bankaların kredi vermek için daha fazla alana sahip olması, sektörde rekabeti artırabilir. Bankaların yeni müşteri kazanmak amacıyla daha uygun faiz oranları veya kampanyalar sunması mümkün olabilir.
Kredi faizlerinin seyri ise Merkez Bankası’nın politika faizi, bankaların fonlama maliyetleri, enflasyon beklentileri ve kredi talebi gibi unsurlara bağlı olmaya devam edecek.

Merkez Bankası kararı sonrası kredi faizleri düşecek mi? İhtiyaç ve taşıt kredisi kullanmak isteyenler dikkat! 3

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ KULLANMAK KOLAYLAŞACAK MI?

Büyüme sınırlarının yükseltilmesi, bankaların ihtiyaç ve taşıt kredilerinde daha fazla müşteriye kredi kullandırabilmesinin önünü açabilir.

Özellikle kredi büyüme sınırlarına yaklaşan bankalar açısından yeni düzenleme ek hareket alanı sağlayacak. Bu durum bankaların kredi verme konusunda daha esnek davranmasına ve müşterilere yönelik kredi kampanyalarının artmasına imkan tanıyabilir.

Ancak kredi başvurularında gelir durumu, kredi notu, mevcut borçluluk ve bankaların risk değerlendirmeleri belirleyici olmaya devam edecek. Düzenleme, her kredi başvurusunun onaylanacağı anlamına gelmiyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladı
Bankaları tek tek sıraladı! Bakan Şimşek açıkladı: '10 anlaşmaya imza attık'Bankaları tek tek sıraladı! Bakan Şimşek açıkladı: '10 anlaşmaya imza attık'

Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi taşıt kredisi kredi kobi Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan Ermenistan kararı!

Rusya'dan Ermenistan kararı!

Portekiz ve İspanya'da 'Charles' alarmı! 3 bin kişi tahliye edildi

Portekiz ve İspanya'da 'Charles' alarmı! 3 bin kişi tahliye edildi

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.