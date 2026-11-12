Merkez Bankası kararı sonrası kredi faizleri düşecek mi? İhtiyaç ve taşıt kredisi kullanmak isteyenler dikkat!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı korumak ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla kredi büyüme sınırlarında değişikliğe gitti. Bankaların sekiz haftalık kredi büyüme sınırları tüm kredi türlerinde 0,5 puan artırıldı.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE LİMİT YÜKSELDİ

Düzenlemeyle tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. KOBİ'lere verilen Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltilirken, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan TL kredilerde ise yüzde 2 olan sınır yüzde 2,5'e çıkarıldı.

500 BİN TL'LİK FARK

Yapılan değişikliğin bankaların kredi kullandırma kapasitesine etkisi örnek rakamlarla ortaya çıkıyor.

Bir bankanın ilgili kredi türünde 100 milyon TL'lik kredi portföyü bulunduğu varsayıldığında, eski düzenlemeye göre sekiz haftalık dönemde kullandırabileceği ilave kredi tutarı ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 3 milyon TL ile sınırlıydı. Yeni düzenlemeyle bu tutar 3,5 milyon TL'ye yükseldi.

KOBİ kredilerinde ise 100 milyon TL'lik portföy üzerinden eski sınır 5 milyon TL iken yeni sınır 5,5 milyon TL oldu.

KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan kredilerde de benzer bir artış yaşandı. Eski düzenlemede 2 milyon TL olan ilave kredi imkanı, yeni uygulamayla 2,5 milyon TL'ye çıktı.

BANKALARIN KREDİ VERME ALANI GENİŞLEDİ

Böylece her üç kredi grubunda da 100 milyon TL'lik başlangıç portföyü üzerinden bankaların sekiz haftalık ilave kredi kullandırma alanı 500 bin TL genişlemiş oldu.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası’nın kredi büyüme sınırlarını artırması, doğrudan bir faiz indirimi anlamına gelmiyor. Düzenlemeyle bankaların kredi kullandırma kapasitesi genişletilirken kredi faizlerinde zorunlu bir değişikliğe gidilmiyor.

Bununla birlikte bankaların kredi vermek için daha fazla alana sahip olması, sektörde rekabeti artırabilir. Bankaların yeni müşteri kazanmak amacıyla daha uygun faiz oranları veya kampanyalar sunması mümkün olabilir.

Kredi faizlerinin seyri ise Merkez Bankası’nın politika faizi, bankaların fonlama maliyetleri, enflasyon beklentileri ve kredi talebi gibi unsurlara bağlı olmaya devam edecek.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ KULLANMAK KOLAYLAŞACAK MI?

Büyüme sınırlarının yükseltilmesi, bankaların ihtiyaç ve taşıt kredilerinde daha fazla müşteriye kredi kullandırabilmesinin önünü açabilir.

Özellikle kredi büyüme sınırlarına yaklaşan bankalar açısından yeni düzenleme ek hareket alanı sağlayacak. Bu durum bankaların kredi verme konusunda daha esnek davranmasına ve müşterilere yönelik kredi kampanyalarının artmasına imkan tanıyabilir.

Ancak kredi başvurularında gelir durumu, kredi notu, mevcut borçluluk ve bankaların risk değerlendirmeleri belirleyici olmaya devam edecek. Düzenleme, her kredi başvurusunun onaylanacağı anlamına gelmiyor.