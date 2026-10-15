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'Neden yapamayayım?' deyip başladı: Şimdi 2 işletme sahibi

Gaziantepli kadın girişimci, yaklaşık 10 yıl önce yerleştiği kırsal mahallede başladığı hayvancılığı geliştirerek 80 başlık sürünün ve 2 işletmenin sahibi oldu.

'Neden yapamayayım?' deyip başladı: Şimdi 2 işletme sahibi

Gaziantep'te kırsal Zülfikar Mahallesi'nde satın aldıkları bağ evine yerleşmeleriyle birlikte hayvancılıkla tanışan 36 yaşındaki Melda Köklü, köy yaşamına alışmaya çalışırken hayvancılığa ilgi duymaya başladı ve deneme amacıyla bir büyükbaş hayvan alarak yetiştiriciliğe adım attı.

Neden yapamayayım? deyip başladı: Şimdi 2 işletme sahibi 1

Başlangıçta araştırarak öğrenmeye çalıştığı hayvancılıkta zamanla deneyim kazanan Köklü, karşılaştığı zorluklara rağmen çalışmaya devam etti.

Neden yapamayayım? deyip başladı: Şimdi 2 işletme sahibi 2

Bu süreçte yanında bir kişiyi istihdam eden Köklü, yaklaşık 10 yılda hayvan sayısını 80'e çıkardı. Köklü, kurduğu iki ayrı çiftlikte hem besicilik hem de süt sığırcılığı yapıyor.

Neden yapamayayım? deyip başladı: Şimdi 2 işletme sahibi 3

Ürettiği süt, peynir ve yoğurdu bakkal ve marketlere satan Melda Köklü, AA muhabirine, köye taşındıktan sonra hayvancılık yapmaya karar verdiğini, çeşitli zorluklarla karşılaştığını ancak hiçbir zaman pes etmediğini söyledi.

Neden yapamayayım? deyip başladı: Şimdi 2 işletme sahibi 4

"'NEDEN YAPAMAYAYIM? YAPARIM, NİYE OLMASIN?' DEDİM, 1 HAYVANLA BAŞLADIM, ŞU AN 2 İŞLETME SAHİBİYİM"

Köklü, "Yaklaşık 10 yıl önce köye taşındık. Köyde hayvancılık yapma isteği geldi. 'Neden yapamayayım? Yaparım, niye olmasın?' dedim. 1 hayvanla başladım. Şu an 2 işletme sahibiyim. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bize verdiği destek ve teşviklerle hayvancılıkta ilerlemeye çalıştım. Çok büyük hedeflerim var. Kendi çiftliğimi kurup üretim yaparak ekonomiye destek olmak istiyorum." dedi.

Neden yapamayayım? deyip başladı: Şimdi 2 işletme sahibi 5

Kadınlara hayvancılıkla uğraşmaları ve emeklerinin arkasında durmaları çağrısında bulunan Köklü, işini büyütme aşamasında olduğunu belirtti.

Neden yapamayayım? deyip başladı: Şimdi 2 işletme sahibi 6

Yetiştiricilikte 80 hayvana ulaştığını ve hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Köklü, kendi entegre tesisini kurmak için Milli Emlak'a arazi başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Neden yapamayayım? deyip başladı: Şimdi 2 işletme sahibi 7

Başvurusunun onaylanması halinde entegre tesis kurmak istediğini belirten Köklü, hayvancılığın yanı sıra üretim ve pazarlama süreçlerinde de yer alarak faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Neden yapamayayım? deyip başladı: Şimdi 2 işletme sahibi 8

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşletme Hayvancılık
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