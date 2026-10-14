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Peyzaj mimarıydı, memleketine döndü şimdi 7 dönümde çilek üretiyor

Bursa’da çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra memleketi Samsun'a dönen 35 yaşındaki Peyzaj Yüksek Mimarı Sevgi Yılmaz, Alaçam ilçesinde kurduğu tam otomasyonlu çilek bahçesini Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 7 dönüme çıkardı.

Peyzaj mimarıydı, memleketine döndü şimdi 7 dönümde çilek üretiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere ekipman, fide, tohum, sera kurulumu, teknik danışmanlık ve pazarlama alanlarında katkı sağlıyor. Bu desteklerden yararlanan Alaçam ilçesi Vicikler Mahallesi’nde yaşayan Sevgi Yılmaz da mesleki birikimini tarımsal üretime taşıyarak çilek yetiştiriciliğine başladı.
Peyzaj mimarıydı, memleketine döndü şimdi 7 dönümde çilek üretiyor 1

BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİYLE ÇİLEK BAHÇESİNİ BÜYÜTTÜ

Peyzaj mimarlığından çilek üreticiliğine uzanan hikayesini anlatan Yılmaz, 10 yıl kendi işini yaptıktan sonra memleketine döndüklerini belirtti.

Peyzaj mimarıydı, memleketine döndü şimdi 7 dönümde çilek üretiyor 2

Başlangıçta bitkilerle ilgili bilgi sahibi olduklarını ancak meyve yetiştiriciliği konusunda deneyimlerinin bulunmadığını ifade eden Yılmaz, eşinin desteğiyle ilk dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Peyzaj mimarıydı, memleketine döndü şimdi 7 dönümde çilek üretiyor 3

Üretimi büyütmeye karar verdiklerinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden yararlandıklarını kaydeden Yılmaz, "Yapabildiğimizi görünce işi büyütelim istedik ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden yararlandık. Büyükşehir’in desteğiyle üretimi büyüttük. Bugün 7 dönüm alanda çilek üretimi yapıyoruz. Üreticiler için çok cazip bir destek. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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