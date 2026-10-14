Peyzaj mimarıydı, memleketine döndü şimdi 7 dönümde çilek üretiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere ekipman, fide, tohum, sera kurulumu, teknik danışmanlık ve pazarlama alanlarında katkı sağlıyor. Bu desteklerden yararlanan Alaçam ilçesi Vicikler Mahallesi’nde yaşayan Sevgi Yılmaz da mesleki birikimini tarımsal üretime taşıyarak çilek yetiştiriciliğine başladı.



BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİYLE ÇİLEK BAHÇESİNİ BÜYÜTTÜ

Peyzaj mimarlığından çilek üreticiliğine uzanan hikayesini anlatan Yılmaz, 10 yıl kendi işini yaptıktan sonra memleketine döndüklerini belirtti.

Başlangıçta bitkilerle ilgili bilgi sahibi olduklarını ancak meyve yetiştiriciliği konusunda deneyimlerinin bulunmadığını ifade eden Yılmaz, eşinin desteğiyle ilk dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üretimi büyütmeye karar verdiklerinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden yararlandıklarını kaydeden Yılmaz, "Yapabildiğimizi görünce işi büyütelim istedik ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden yararlandık. Büyükşehir’in desteğiyle üretimi büyüttük. Bugün 7 dönüm alanda çilek üretimi yapıyoruz. Üreticiler için çok cazip bir destek. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır