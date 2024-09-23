Sabah dükkanı açmaya gelince zarfla karşılaştılar! İçinden para çıktı... Gece tek tek gezip bırakmışlar

Bilecik'te esnaf, sabah saatlerinde kepenkleri kapalı olan dükkanlarını açmak üzere iş yerlerine geldiğinde kapının önüne bırakılan zarf ve içinden çıkan parayla şaşkınlık yaşadı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Gençlik Kolları üyelerinin 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle gece vakti kentte kepenkleri kapalı dükkanları tek tek gezerek mektup bıraktığı öğrenildi.

ZARFTAN 5'ER LİRA SİFTAR PARASI ÇIKTI

Mektubun içinde YRP Genel Başkan Fatih Erbakan’ın mesajı ile 5’er lira da siftah parası yer aldı. Esnaf, bu eski geleneği yaşattıkları için partili gençlere teşekkür etti. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır