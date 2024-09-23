FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Sabah dükkanı açmaya gelince zarfla karşılaştılar! İçinden para çıktı... Gece tek tek gezip bırakmışlar

Sabah dükkanı açmaya gelince zarfla karşılaştılar! İçinden para çıktı... Gece tek tek gezip bırakmışlar

23.09.2024 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecikli esnaf, sabah saatlerinde 'siftah parası' şaşkınlığı yaşadı. Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları üyeleri, gece vakti kentte kepenkleri kapalı dükkanları tek tek gezerek mektup bıraktı. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, kapının önündeki zarftan 5 TL siftah parası çıkınca şaşırdı.

Sabah dükkanı açmaya gelince zarfla karşılaştılar! İçinden para çıktı... Gece tek tek gezip bırakmışlar

Bilecik'te esnaf, sabah saatlerinde kepenkleri kapalı olan dükkanlarını açmak üzere iş yerlerine geldiğinde kapının önüne bırakılan zarf ve içinden çıkan parayla şaşkınlık yaşadı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Gençlik Kolları üyelerinin 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle gece vakti kentte kepenkleri kapalı dükkanları tek tek gezerek mektup bıraktığı öğrenildi.

1b10d70c-3f43-4b75-ad34-cf9978196a3c

ZARFTAN 5'ER LİRA SİFTAR PARASI ÇIKTI

Mektubun içinde YRP Genel Başkan Fatih Erbakan’ın mesajı ile 5’er lira da siftah parası yer aldı. Esnaf, bu eski geleneği yaşattıkları için partili gençlere teşekkür etti. (İHA)

edb535bb-ee78-4158-8713-659b1411afe2 (1)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Bilecik mektup para
En Çok Okunan Haberler
SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

Diyarbakır'da tartışma yaratan Gaffar Okkan kararı!

Diyarbakır'da tartışma yaratan Gaffar Okkan kararı!

1 milyon abone daha fazla para ödeyecek!

1 milyon abone daha fazla para ödeyecek!

Erdoğan'ı ABD'de karşılayanlar arasında o da vardı! Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ı ABD'de karşılayanlar arasında o da vardı! Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! Bir çifte rekor daha: Gram altın 3000 liraya koşuyor, Cumhuriyet altını 20 bin lirayı aştı

Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! Bir çifte rekor daha: Gram altın 3000 liraya koşuyor, Cumhuriyet altını 20 bin lirayı aştı

Yoğun talep var... 18 yıllık esnaflıktan sonra karar verdi!

Yoğun talep var... 18 yıllık esnaflıktan sonra karar verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.