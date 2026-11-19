İzmir’in Menderes ilçesinde yetiştirilen satsuma mandalinasında hasat sezonu devam ediyor. Kendine has aroması, ince kabuğu ve çekirdeksiz yapısıyla öne çıkan ürün, tarlada kilogramı 8 ila 10 liradan alıcı bulurken pazarlarda 50 ila 60 liraya kadar yükselen fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor.

İzmir’in Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde yoğun olarak üretilen satsuma mandalinasının hasadı sabahın erken saatlerinde başlıyor. Günün ilk ışıklarıyla bahçelere giren kadın işçiler, olgunlaşan meyveleri ağaçlardan tek tek topluyor. Sepetlerde biriktirilen mandalinalar, erkek işçiler tarafından küfelerle taşınarak kamyonlara yükleniyor. Ardından sevkiyata hazırlanan ürünler, İzmir ve çevre illerdeki pazarlara gönderiliyor.

EGE'DE 168 BİN TONLUK REKOLTE BEKLENTİSİ

Ege Bölgesi'nde bu yıl yaklaşık 168 bin ton satsuma mandalinası üretilmesi bekleniyor. Üretici Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Gültekin, geçen yılın rakamlarına kıyasla rekoltede yüzde 20-30 arasında artış öngördüklerini belirtti.

Bölgenin mikroklima özelliklerinin satsuma mandalinasına kendine özgü bir aroma kazandırdığını ifade eden Gültekin, ürünün ince kabuklu olduğunu ve tüketildiğinde damakta hoş bir tat bıraktığını söyledi. Bölgede geçmişte tütün ve pamuk üretiminin yaygın olduğunu hatırlatan Gültekin, diğer tarımsal ürünlere kıyasla daha yüksek katma değer sağlaması nedeniyle üreticilerin satsuma mandalinasına yöneldiğini dile getirdi. Bölgedeki üretimin yaklaşık yüzde 80'inin ihracat amacıyla gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

HASAT OCAK AYININ ORTALARINA KADAR SÜRECEK

Bahçelerdeki hasat mesaisinin sabah 07.30-08.00 saatlerinde başladığını aktaran Gültekin, toplama işleminin 16.00-16.30'a kadar devam ettiğini bildirdi. Hava koşullarına bağlı olarak hasadın yaklaşık 10-15 Ocak tarihine kadar sürmesinin beklendiğini kaydetti.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN DEĞİL

Mandalinanın üretici açısından mevcut satış fiyatlarının yeterince tatmin edici olmadığını belirten Gültekin, kilogram fiyatının 8, 10 ve 11 lira seviyelerinde değiştiğini söyledi. Üretim maliyetlerinin ise 5 ila 8 lira arasında olduğunu ifade etti.

Ürünün hasat edilerek işletmeye ulaştırılmasının tek başına kilogram başına yaklaşık 10 liralık maliyet oluşturduğuna dikkat çeken Gültekin, üreticinin bu giderlere ek olarak hasat işçiliği için de ödeme yaptığını vurguladı.

PAZARDA KİLOGRAM FİYATI 60 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Mandalinanın satış fiyatının ürünün kalitesine ve satış noktasına göre farklılık gösterdiğini belirten Gültekin, hallerde kilogram fiyatının 30 ila 60 lira arasında değiştiğini aktardı.

Marketlerde de benzer şekilde bölgeye ve ürün kalitesine göre fiyatların farklılaştığını kaydeden Gültekin, özellikle Gümüldür satsumasının kilogramının 40, 50 ve 60 lira civarında tüketiciye sunulduğunu ifade etti. Böylece üreticiden 8-10 lira seviyelerinde çıkan mandalina, pazarda ortalama 50-60 liradan alıcı buluyor.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT HEDEFİ 1,2 MİLYAR DOLAR

Satsuma mandalinası üretiminde bölgenin öncelikli hedefinin ihracat olduğunu vurgulayan Gültekin, Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 922 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Bu yıl için ülke genelinde 1,2 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlendiğini açıklayan Gültekin, hedefe ulaşılması konusunda umutlu olduklarını belirterek, "İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır