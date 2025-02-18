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Süt devinden büyük hile! Sektörde büyük yankı uyandırdı, Reklamları durduruldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.02.2025 10:03
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Gıdada her gün yeni bir hile ortaya çıkıyor. Bu kez Balıkesir merkezli süt devlerinden Teksüt, vatandaşları 'Antep peyniri' diye yanılttı. Ürünün tescilli olmadığı ortaya çıktı. Bakanlık devreye girerek 600 bin TL ceza kesti. Üstelik firmanın reklamları da durduruldu. Söz konusu ceza sektörde büyük yankı uyandırdı.

Süt devinden büyük hile! Sektörde büyük yankı uyandırdı, Reklamları durduruldu

Gıda son hile peynirde çıktı. Balıkesir Gönen merkezli süt devi, 'Antep Peyniri' adıyla tüketiciyi yanılttı, ağır ceza yedi.

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TESCİLLİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Teksüt, coğrafi işaret ihlaliyle gündeme geldi. 'Antep Peyniri' adı altında piyasaya sürdüğü ürünün tescilli olmadığı ortaya çıkan firma, tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle ağır bir ceza ile karşılaştı.

600 BİN TL CEZA

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Teksüt'ün coğrafi işaretle korunan 'Antep Peyniri' ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiğini belirledi. Bunun üzerine devreye giren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, firmanın tüketiciyi yanılttığını ve haksız kazanç sağladığını değerlendirerek 600 bin TL idari para cezası kesti.

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REKLAMLARI DURDURULDU

Kurul ayrıca, ürünün tanıtımında 'Antep Peyniri' ifadesinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi ve Tüketicinin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, firmanın yanıltıcı reklamlarının derhal durdurulmasına hükmetti.
Bu gelişme, süt ve süt ürünleri sektöründe büyük yankı uyandırırken, yetkililer tüketicilere aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemeleri ve coğrafi işaretli gıdalarda orijinalliğe dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
peynir süt Ceza Ticaret Bakanlığı
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