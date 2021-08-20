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Tarlaya öyle bir şey ekti ki, 15 yıl sonra verim aldı

20.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen projeyle 15 yıldır ekildiği hiçbir üründen verim elde edilemeyen arazide aspir üretildi. 100 dönümlük araziye aspir eken çiftçiler 15 yıl sonra araziden verim alarak 15 ton ürün elde etti.

Tarlaya öyle bir şey ekti ki, 15 yıl sonra verim aldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişebilmesi, çiftçilere destek verilmesi ve ekonomiye değer katması amacıyla kentte yeni ürünlerin ekimini gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, gerekli araştırmalar neticesinde merkeze bağlı Gümüşlü köyündeki 15 yıldır verim alınamayan 100 dönümlük araziye ilk kez aspir ekimi yapıldı ve yıllar sonra araziden 15 ton ürün alındı.

Aspirin kentte 1000 dönüm arazide ekimini gerçekleştirmeyi planlayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilere alternatif ürün seçeneği sunuyor.

ALTERNATİF GELİR KAYNAĞI"

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, kentte Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda atıl durumdaki tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla projeler yaptıklarını söyledi.

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Aspirin kuraklığa dayanıklı bir bitki çeşidi olduğunu ve kuru tarım arazilerinde değerlendirildiğini aktaran Bahadır, şunları dile getirdi;

"80-110 santimetre arasında boylanabilen kazık kök sistemine sahip bitki çeşididir. Toplamda ekimden hasada geçen süre 110 ile 140 gün arasında değişmekte olup, yazlık ve tek yıllık bitki çeşididir. Aspir bitkisi, gıda ve kumaş sanayisinde, yemeklik yağ üretiminde, kuş yemi üretiminde ve biyodizel yakıt üretiminde kullanılmaktadır. Toplamda 100 dönümlük alana 500 kilo tohum ekimi yapıldı ve beklentimizde 15 tonluk bir hasat bekliyoruz."

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Bahadır, bu sene bölgede ve kentte kuraklık yaşandığını anımsatarak, "İlimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Türkiye havzaları destekleme ve üretim modeli kapsamında aspir bitkimize dekarda 25 lira mazot, gübre desteği, 5 lira sertifikalı tohum desteği ve 55 kuruş fark prim desteği ödenmektedir. Bu bitki çeşidimizin özelikle sulanamayan alanlarda ve kuraklığın ülkemizi kasıp kavurduğu bir dönemde inşallah önümüzdeki yıllarda ekim alanlarını genişleterek çiftçilerimize alternatif gelir kaynağı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Bingöl
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