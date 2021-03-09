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Tokat'ın meşhur bağ (asma) yaprağı fidanı taleplerine yetişemiyorlar

KOBİ HABERLERİ  | 09.03.2021 13:52 | Son Güncelleme

Tokat'ta yetiştirilen meşhur narince bağ yaprağı fidanı üreten üreticiler, taleplere yetişemedikleri için 15 kişilik ekip kurdu. Tokat bağ yaprağı fidanı, asma yaprağının lezzeti ve büyüklüğünden dolayı yoğun ilgi görüyor.

Tokat'ın meşhur bağ (asma) yaprağı fidanı taleplerine yetişemiyorlar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 50 bin adet tüplü aşılı asma fidanı üretimine start verildi. TOGÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekip tüplü aşılı asma fidanının Haziran ortalarında bölge üreticisiyle buluşması için yoğun çaba gösteriyor. Aşılı asma fidanı üretim ünitesinde yüzde 80 ağırlıklı olarak meşhur Tokat narince çeşidi üretiliyor. Ayrıca yöresel Boduroğlu, Kokulu Çavuş ve ihracata yönelik Michel Palieri, Trakya İlkeren ve Mevlana çeşitlerine ait fidelerde yetiştiriliyor.

TOKAT BAĞ YAPRAĞI FİDANINA YOĞUN İLGİ

Doç. Dr. Adem Yağcı, tüplü aşılı asma fidanı üretiminin 11’nci yılında üretim miktarını önemli ölçüde artırdıklarını belirtti. Yıllık 20-25 bin olan asma fidanı üretimini 100 bine çıkarttıklarını belirten Yağcı, ağırlıklı olarak Tokat’ın hem üzümü hem de yaprağı meşhur olan narenciye çeşidini ürettiklerini kaydetti.

tokat bağı

Tokat’ta bir numaralı çeşidin narince asma fidanın oldukça fazla rağbet gördüğünü belirten Yağcı, “Narince üzüm çeşidini bence rabbimin Tokat’a vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesi. Hem üzümü çok kalitelidir. Hem de yaprağı bana kalırsa dünyada bir numaralı salamuralık yaprak çeşididir. İnşallah kıymetini bileceğiz ve bilmeyle çalışacağız yani. Narince çeşidinin yaprağı kendine has bir tadı vardır. Ekşimsi ve biraz aromalıdır, tüysüzdür. Kaynadığında yumuşaktır. Damarları yediğiniz takdirde ağıza gelmez. Yani çok hoş bir lezzeti vardır. Tabii bu özelliğiyle sadece iç piyasada değil, yurt dışı piyasalarında da ciddi manada aranan bir çeşittir” diye konuştu.

tokat bağı

10 AYDA DİKİME HAZIR HALE GELİYOR

Yağcı, asma fidanı üretimi birbirine bağlı yaklaşık 27 tane basamakta meydana geldiğine dikkat çekerek, “Bana kalırsa en zor üretilen fidanlardan bir tanesidir. Arazide anaç kalem kesiminden başlayıp işte şu anda görmüş olduğunuz aşılama parafinleme ve kaynaştırma aşamaları var. Daha sonra bunları biz araziye aktaracağız ister tüplü fidan ister açık köklü fidan olarak. Şuan 4 aylık bir süreyi tamamladık 6 ayın sonunda fidanlarımız dikime hazır hale gelecek” dedi.

tokat bağı

TÜRKİYE'NİN YILLIK 5 MİLYON ASMA YAPRAĞI FİDANI AÇIĞI VAR

Türkiye’de 15 milyon tane asma yaprağı fidanına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Yağcı, “Fakat karşılanan aşağı yukarı 7-10 milyon arasında. Yani her zaman 5 milyon bir açık var. Tabii şu anda burası üniversite olduğu için ağırlıklı olarak Tokat üreticilerimize üretiyoruz. Fakat Çorum’dan, Amasya’dan, Kırıkkale ve Yozgat’tan üreticilerimizin kendi yöresel çeşitlerinden kalemler getiriyorlar. O kalemleri biz aşılayarak kendilerine tekrar veriyoruz. Böylelikle Türkiye’deki asma genetik kaynaklarının korunması için yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

tokat bağı

(İHA)

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