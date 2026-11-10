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Tonlarcası tarlaya atılıyordu! Turşusunu yaptı, kazanç kapısı oldu

Bahar aylarında kaliteli ürün elde etmek için ağaçlardan koparılarak tarlaya bırakılan tonlarca nektarin ve şeftali çağlası, turşu üreticilerinin girişimiyle ekonomiye kazandırıldı. Yıllık 13 tona kadar işlenen çağlalar, sofraların yeni lezzetlerinden biri haline geldi.

Tonlarcası tarlaya atılıyordu! Turşusunu yaptı, kazanç kapısı oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kaliteli ürün elde etmek amacıyla ilkbaharda ağaçlardan koparılarak yere bırakılan nektarin ve şeftali çağlaları, Gedelek Mahallesi'nde ekonomiye kazandırılıyor. Daha önce gübre olarak kullanılan veya tarlada çürüyerek ziyan olan tonlarca çağla, turşu üreticileri tarafından işlenerek sofralara ulaştırılıyor.

Turşusuyla tanınan Gedelek'teki üreticiler, tarımsal israfın önüne geçmek amacıyla bu meyveleri satın alarak farklı bir ürüne dönüştürüyor. Böylece hem çiftçilere ek gelir sağlanıyor hem de bölgenin turşu çeşitliliğine yeni bir lezzet ekleniyor.

Tonlarcası tarlaya atılıyordu! Turşusunu yaptı, kazanç kapısı oldu 1

ÇAĞLALAR ARTIK ÇÖPE GİTMEK YERİNE ÜRETİME KATILIYOR

Bölgede faaliyet gösteren bir turşu firmasının İşletme Müdürü Nimet Soysal, Gedelek'te 12 yıldır turşu sektöründe çalıştığını, son 6 yıldır ise aynı firmada görev yaptığını belirtti. Tesiste toplam 26 farklı çeşitte üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Soysal, özellikle son yıllarda çağla turşusuna yönelik ilginin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Eskiden ağaçlardan seyreltilerek koparılan nektarin ve şeftali çağlalarının değerlendirilmeden yere bırakıldığını anlatan Soysal, bu ürünleri satın alarak turşu haline getirdiklerini ve böylece köy halkına da ekonomik katkı sunduklarını ifade etti.

Soysal, üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Çağla turşusunu anlatmam gerekirse, eskiden köyde köylülerimiz nektarin ve şeftalimizi tekledikleri zaman yere atıyorlardı. Gübre niyetine kullanılıp gidiyordu. Ama birkaç senedir bu bir ünlü oldu, yani bir trend oldu. Artık üretici olarak biz onları alıyoruz, turşu yapıyoruz. Köylülerimize de bu şekilde katkı sağlıyoruz. Çöpe gideceğine, ziyan olup ezileceğine biz onları üretiyoruz. Müşterilerimiz de üreten firmalar da köylülerimiz de bu durumdan çok memnun."

Tonlarcası tarlaya atılıyordu! Turşusunu yaptı, kazanç kapısı oldu 2

YILLIK 13 TON ŞEFTALİ ÇAĞLASI İŞLENİYOR

Çağla turşusuna yönelik talebin giderek yükseldiğini belirten Soysal, üretim miktarının her yıl tüketici taleplerine göre değiştiğini kaydetti. Firma olarak yıllık ortalama 13 ton şeftali çağlası işlediklerini dile getiren Soysal, bazı sezonlarda bu miktarın 12 tona gerilediğini, bazı yıllarda ise 15 tona ulaştığını söyledi.

Üretim planlamasını sezon başında gelen sipariş ve taleplere göre yaptıklarını belirten Soysal, hangi ürün daha fazla isteniyorsa o çeşidin üretimine ağırlık verdiklerini ifade etti.

Soysal, çağla turşusuna gösterilen ilgiyi şu sözlerle aktardı: "Talebi çok fazla. Her sene tonajımız farklı oluyor; kimi sene 12 ton, kimi sene 15 ton yapıyoruz. Sezon başında listelerimize bakıp hangi ürün daha çok isteniyorsa üretimi ona göre hızlandırıyoruz. Çağla turşusu çok aşırı derecede bir trend oldu, sofralarda ayrı bir lezzet haline geldi" dedi.

Tonlarcası tarlaya atılıyordu! Turşusunu yaptı, kazanç kapısı oldu 3

TARIMSAL İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Ağaçlarda kaliteli ve verimli ürün elde edebilmek için gerçekleştirilen tekleme işlemi sırasında koparılan çağlalar, bu yöntemle yeniden üretim zincirine dahil ediliyor. Tarlada çürümeye bırakılmak yerine satın alınarak işlenen meyveler, üreticiler için ekonomik bir kazanç kapısına dönüşüyor.

GEDELEK TURŞULARINA YENİ BİR LEZZET EKLENDİ

Gedelek'teki turşu tesislerinde değerlendirilen nektarin ve şeftali çağlaları, bölgenin geleneksel üretim çeşitliliğine de katkı sağlıyor. Üreticiler, daha önce ekonomik değer taşımadan tarlada kalan meyveleri katma değerli bir ürüne dönüştürürken hem tarımsal kaybı azaltıyor hem de tüketicilere sofralarda farklı bir turşu seçeneği sunuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çağla turşu Bursa Orhangazi
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