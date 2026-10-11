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Vatandaş akın etmeye başladı: Özel hazırlatan bile var

Gaziantep'te kış aylarının gelmesiyle birlikte aktarlarda kış mesaisi başladı. Soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı şikayeti yaşayan vatandaşlar bitkisel ürünlere yönelirken, zerdeçal, zencefil, ıhlamur ve hatmi çiçeğinin yanı sıra çeşitli karışımlara da ilgi arttı.

Vatandaş akın etmeye başladı: Özel hazırlatan bile var

Gaziantep'te kış aylarının gelmesi ve yaşanan mevsim geçişleri nedeniyle vatandaşlar, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik ve burun akıntısı gibi şikayetlerle karşılaşıyor. Ani hava değişimlerinden etkilenen vatandaşlar ise bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla aktarlara yöneliyor.

Vatandaş akın etmeye başladı: Özel hazırlatan bile var 1

Son günlerde özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve benzeri doğal bitkilere ilginin arttığını söyleyen aktarlar, hazırladıkları özel karışımlarla vatandaşların taleplerini karşılıyor.

Vatandaş akın etmeye başladı: Özel hazırlatan bile var 2

"HER YIL OLDUĞU GİBİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUZ"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördüklerini belirten aktar Sedat Akbayram, "Havalar soğumaya başladı. İnsanlar ince giyindiği ve soğuk su içtiği için mevsim geçişlerinde hasta oluyor. Dolayısıyla biz de her yıl olduğu gibi yoğun ilgi görüyoruz. İnsanlar akın etmeye başladı" dedi.

Vatandaş akın etmeye başladı: Özel hazırlatan bile var 3

"İNSANLAR ALTERNATİF TIBBA DAHA FAZLA AĞIRLIK GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Müşterilerin özel karışımlar yaptırdığını ve alternatif tıbba daha fazla yönelmeye başladığını söyleyen Akbayram, "Buraya gelen vatandaşlarımız özel macunlar yaptırıyor. Pekmez ve çeşitli bitkisel ürünler alıyorlar. En çok talep gören ürünlerimizin başında zerdeçal, zencefil, ıhlamur ve hatmi çiçeği geliyor. Bunlar kuru öksürüğe faydalı ürünler. Bunun haricinde bizim alışılmış macunlarımız var. İnsanlar hangi bitkinin hangi hastalığa iyi geldiğini iyi biliyor. Bize içerisinde zerdeçal, zencefil, ıhlamur, hatmi çiçeği ve kekik gibi ürünlerin bulunduğu karışımlar hazırlatıyorlar. Eskiden bu işe sıcak bakılmıyordu. Şimdi insanlar alternatif tıbba daha fazla ağırlık göstermeye başladı. Vatandaşlar hastalıklarını doktorların yazdığı reçetelerle değil, doğal yollarla çözmeye çalışıyorlar" dedi.

Vatandaş akın etmeye başladı: Özel hazırlatan bile var 4

"ÜRÜNLERİMİZİN VATANDAŞLARIMIZA İYİ GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Vatandaşların sağlık anlamında iyi olması için çalıştıklarını anlatan aktar Bülent Bilici, "Kış ayları geliyor ve vatandaşlarımız hazırlık yapıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız kış çayları alıyor. Karanfil, zencefil ve zerdeçal artık bilinen ürünler. Biz, Gaziantep ve çevre illerden gelen müşterilerimize ürün almadan önce şikayetlerini ve durumlarını anlatmalarını istiyoruz. Ona göre bitkileri hazırlıyoruz. Ürünlerimizin vatandaşlarımıza iyi gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaş akın etmeye başladı: Özel hazırlatan bile var 5

"ALDIĞIMIZ ÜRÜNLERİN FAYDASINI GÖRÜYORUZ"

Kış aylarında aktarlardan alışveriş yaptığını ve ürünlerin faydasını gördüğünü söyleyen Funda Değirmenci, "Kış ayları geliyor. Neye ihtiyacım varsa hepsini alıyorum. Karanfil, tarçın ve baharat çeşitleri alıyorum. Hasta olduğumuzda buralara gelerek karışım yaptırıyoruz. Faydasını da görüyoruz. 20 yıldır hastalandığımda aktarlara gelirim. Buradan ürünlerimi alıp giderim" diye konuştu.

Vatandaş akın etmeye başladı: Özel hazırlatan bile var 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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