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Yaşlı kadından duydu kendi markasını kurdu! Kozalak pekmezine yoğun talep

21.08.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir kadından duyarak başladığı kozalaktan pekmez üretme işini geliştiren girişimci kadın, kendi markası ile sattığı pekmezlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kızılçam ağaçlarının dallarından tek tek topladığı kozalakları 12 saat odun ateşinde pişirdikten sonra bir gün dinlenmeye alan Nacar, ''Bunu ben yaşlı bir teyzeden duydum onun üzerine de internet üzerinden araştırmaya girdim. Küçük bir tencerede başladım şu anda büyük kazanlarda hazırlıyorum'' diyerek

Yaşlı kadından duydu kendi markasını kurdu! Kozalak pekmezine yoğun talep

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi kırsalında yaşayan 3 çocuk annesi Rahime Nacar, ev ekonomisine katkı sunmak için iş arayışına girdi. Yaklaşık iki yıl önce yaşlı bir komşusunun önerisi üzerine kızılçam ağaçlarından kozalak toplayarak pekmez üretim işine giren Nacar, elde ettiği pekmezlerin kilosunu internet adresi üzerinden 75 liradan satışa sunmaya başladı.

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Pandemi sürecinde artan talep üzerine kozalak pekmez işine ağırlık veren Nacar, ‘doğadan gelen şifa’ isimli kendi markasını da kurarak ev ekonomisine katkı sundu. Kızılçam ağaçlarının dallarından tek tek topladığı kozalakları 12 saat odun ateşinde pişirdikten sonra bir gün dinlenmeye alan Nacar, elde ettiği doğal pekmezin insan sağlığına faydalı olduğunu ve çeşitli hastalıklara karşı kalkan görevi olduğunu söyledi.

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''YAŞLI BİR TEYZEDEN DUYDUM''

Nacar, “Yaptığım iş kozalak pekmezi. Doğadan topladığımız kozalakları kaynatarak pekmez kıvamına getirip vatandaşların beğenisine sunuyorum. Bunu ben yaşlı bir teyzeden duydum onun üzerine de internet üzerinden araştırmaya girdim. Şifalı olduğunu duydum ve yıllar önce de bu pekmezin yapıldığını duydum. Küçük bir tencerede başladım şu anda büyük 3-4 kazanlarda hazırlıyorum. Önce yüksek dağlardaki kızılçam ağaçlarından kozalakları topluyorum. Topladıktan sonra yıkama işi ve daha sonra kazanlarda pişiriyoruz. Pekmez kıvamına gelene kadar kaynatıyoruz. E-ticaretimiz, sosyal medya ve kendi çevremizde bu ürünü satıyorum. Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyorum. Özellikle pandemi döneminde her yaştan insan tercih ediyor” dedi.

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ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİNİN FAYDALARI

  • Çam kozalağı pekmezi, bronşit ya da astım gibi solunum rahatsızlıklarını tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda öksürük önleyici ve balgam söktürücü özellikleri de vardır.
  • Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.
  • İçerdiği mineraller dolayısıyla sigaranın etkilerini azaltır ve akciğer rahatsızlıklarının ortaya çıkmasının önüne geçer.
  • Grip ve nezle gibi sık karşılaşılan hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ortaya çıkan semptomları yok eder. Hastalık yokken kullanıldığında hastalığın ortaya çıkmasını engeller.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Bağırsaklarda enfeksiyon ve mikrop oluşmasının önüne geçer. Böylelikle sindirim problemlerini daha başlamadan çözmüş olur. Kabızlık önleyici etkisi bulunmaktadır.
  • Üst solunum yolu enfeksiyonlarının oluşmasına engel olur.
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(İHA)

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Kahramanmaraş
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