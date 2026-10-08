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Yeğeninin sorusu hayatını değiştirdi: 6 kadınla kurdu, geçimlerini sağlıyorlar

Edirne'de çölyak hastası 3 yaşındaki yeğeni için glütensiz çorba hazırlamaya başlayan Hafize Kayış'ın girişimi, 7 kadının bir araya geldiği kooperatife dönüştü. Yeğeninin "Ben neden sizin çorbalarınızdan içemiyorum?" sorusundan yola çıkan Kayış ve ekibi, glütensiz tarhana, sebze çorbası ve erişte üreterek hem çölyak hastalarına ulaşmayı hem de kendi geçimlerini sağlamayı amaçlıyor.

Yeğeninin sorusu hayatını değiştirdi: 6 kadınla kurdu, geçimlerini sağlıyorlar

Buğday, arpa, çavdar ve bazı yulaf türlerinde bulunan glüten adlı proteine karşı bağışıklık sisteminin verdiği aşırı tepki sonucu ince bağırsağın zarar görmesine yol açan kronik bir otoimmün hastalık olan çölyak, genetik yatkınlığı olan ve her yaştan insanda görülebiliyor. Beslenme açısından oldukça hassas çölyak hastaları, hayatını birçok besinden uzak durarak geçiriyor. Edirne'de çölyak hastası 3 yaşındaki yeğeninin sofrada sorduğu "Ben neden sizin çorbalarınızdan içemiyorum?" sorusu, Hafize Kayış'ın hayatını değiştirdi.

Yeğeninin sorusu hayatını değiştirdi: 6 kadınla kurdu, geçimlerini sağlıyorlar 1

Yeğeni için glütensiz çorba hazırlamaya başlayan Kayış'ın bireysel çabası, zamanla 7 kadının bir araya geldiği kadın kooperatifine dönüştü. Çölyak hastası yeğeninin beslenme sürecinde glütensiz ürün bulmakta yaşanan güçlükleri fark eden Kayış, mutfağında yeğeni için glütensiz çorba hazırlamaya başladı.

Yeğeninin sorusu hayatını değiştirdi: 6 kadınla kurdu, geçimlerini sağlıyorlar 2

Hazırladığı ürünlerin çevresindeki çölyak hastaları tarafından da ilgi görmesi üzerine bu çalışmayı daha fazla kişiye ulaştırmaya karar veren Kayış, 6 kadınla birlikte Edirne'nin Keşan ilçesinde Seven Kadın Kooperatifini kurdu. Trakya Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle çalışmalarını sürdüren kooperatifte tamamı kadınlardan oluşan ekip, çölyak hastalarının güvenle tüketebileceği ürünler hazırlıyor. Kooperatifte glütensiz tarhana ve sebze çorbasının yanı sıra glütensiz erişte de üretiliyor. Üretim sürecinde özellikle çapraz bulaşma ve kontaminasyon riskine karşı titizlikle hareket eden kadınlar; hijyen, gıda güvenliği, kalite, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik kurallarını ön planda tutuyor. Üretimin her aşamasında aktif olarak görev alan 7 kadın, kooperatif sayesinde kendi geçimlerine de katkı sağlıyor.

Yeğeninin sorusu hayatını değiştirdi: 6 kadınla kurdu, geçimlerini sağlıyorlar 3

"YEĞENİMİN SORUSU BİZİM İÇİN BAŞLANGIÇ OLDU"

Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Hafize Kayış, hikâyelerinin 3 yaşındaki çölyak hastası yeğeninin sorusuyla başladığını belirtti. 3 yaşındaki çölyak hastası yeğeninden esinlenerek bu yola çıktıklarını söyleyen Kayış, "Öncelikle glütensiz tarhana üretmeye başladık. Şimdi sebze çorbamız ve eriştemiz de glütensiz olarak devam ediyor. Yeğenim 3 yaşında çölyak tanısı aldı. Bir gün sofrada otururken ‘Ben neden sizin çorbalarınızdan içemiyorum?' diye sordu. Bu soru bizim için bir başlangıç oldu. Özellikle yeni tanı alan aileler bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilir" dedi.

Yeğeninin sorusu hayatını değiştirdi: 6 kadınla kurdu, geçimlerini sağlıyorlar 4

Glütensiz üretimde en önemli konulardan birinin çapraz bulaşma olduğuna dikkat çeken Kayış, "Çapraz bulaşma ve kontaminasyon konusunda çok hassasız. Bu nedenle altyapımızı buna göre oluşturduk. Hijyen, gıda güvenliği, kalite, sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğe büyük önem veriyoruz. Denetimlerimizden geçiyoruz. Ürünün her aşamasında sahada, işletmemizde aktif olarak çalışıyoruz. Buradaki herkes geçimini kooperatif üzerinden sağlıyor" diye konuştu.

Yeğeninin sorusu hayatını değiştirdi: 6 kadınla kurdu, geçimlerini sağlıyorlar 5

"İHTİYACIN SANILANDAN DAHA BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Kooperatif üyelerinden Fatma Özay ise başlangıçta Kayış'a yardım etmek amacıyla üretim sürecine dahil olduğunu, zamanla glütensiz ürünlere duyulan ihtiyacı daha yakından gördüklerini söyledi.

İlk zamanlarda Kayış'a yardımcı olmak için başladığını ve daha sonra insanların glütensiz ürünlere ne kadar ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini söyleyen Özay, "Aslında daha önce bu konuda bu kadar bilgi sahibi değildik. Üretimde hijyenin ne kadar önemli olduğunu da zamanla öğrendik. Ona destek oldukça işin içine daha fazla girdik. Sonrasında kadın kooperatifi kurmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Yeğeninin sorusu hayatını değiştirdi: 6 kadınla kurdu, geçimlerini sağlıyorlar 6

Kayış'ın yeğeninin yaşadığı sürecin kendileri için ilham kaynağı olduğunu belirten Özay, "Onun projeleri vardı, bizi bilgilendirdi ve birlikte yol almaya başladık. 3 yaşındaki yeğeninin glütensiz beslenmesi gerektiği için ‘Biz de bunlardan içemeyecek miyiz?' demesiyle başlayan süreç, bugün kadınların birlikte üretim yaptığı bir kooperatife dönüştü" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kooperatif çorba üretim
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