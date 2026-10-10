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Yer: Kastamonu! Ormanlardan toplanıyor, 350 TL'ye alıcı buluyor

Kastamonu’da 'kuzu kestanesi' hasadı başladı. İnce kabuğu ve kendine has tatlı aromasıyla öne çıkan kestanenin kilogramı 250 ila 350 liradan satışa sunuluyor.

Yer: Kastamonu! Ormanlardan toplanıyor, 350 TL'ye alıcı buluyor

Kastamonu’nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinden Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve İnebolu başta olmak üzere bölgede vatandaşların geçim kaynağı olan kestanede hasat başladı.

ARTAN VERİM YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Geçen yılllarda 'gal arısı' zararlısı sebebiyle rekoltesi düşen kestanede bu yıl yeniden artan verim ise yüzleri güldürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan mücadeleyle gal arısının etkisinin yitirilmesiyle rekoltesi artan kestaneler vatandaşlar tarafından ormanlık alanlarından toplanıyor. Kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Doğanyurt ilçesinde toplanan kestaneler ise Türkiye’nin farklı illerinden yoğun talep görüyor.

Yer: Kastamonu! Ormanlardan toplanıyor, 350 TL ye alıcı buluyor 1

250 İLA 350 TL ARASINDA ALICI BULUYOR!

Vatandaşlar tarafından toplanan ve çeşitli aşamalardan geçirilerek boyutlarına ayrılan ve temizlenen kestaneler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Yıllık 20 milyon TL gelir kaynağının elde edildiği Doğanyurt ilçesinde,damakta bıraktığı tatlımsı lezzet ve kendine has narin yapısıyla bilinen kuzu kestanesinin kilogramı 250 ila 350 TL arasında alıcı buluyor.
Yer: Kastamonu! Ormanlardan toplanıyor, 350 TL ye alıcı buluyor 2

"BU SENE VERİM GÜZELDİ"

Doğanyurt ilçesinde 25 yıldır kestane üretimi yapan Devrim Uçar, "Giresun, Trabzon, Samsun, İstanbul gibi illere gönderiyorum. Orta boy kestaneyi 250 TL, iri boy kestaneyi ise 350 TL’ye satıyoruz. Her gün 3 ila 5 ton arasında mal veriyorum. Aslında bu kestanemiz kuzu kestanesi. Tatlı olmasından dolayı kestanemiz meşhurdur. Bartın, Bursa gibi şehirlerde yetişen kestaneyle aynı değil. Oraların kestanesine benzemez. Kuzu kestanesi çürümez. Bu sene kestanemiz çok oldu. Biz de burada temizliyoruz. Çürük yok. Bu sene verim güzeldi. Miktar olarak az ama geçen seneye göre çok iyi. Ormanlardaki hastalık biraz azaldı. İnşallah seneye bu kestane daha güzel olacak, daha iyi olacak. Devletimiz zararlıyla mücadele için ormanlara böcek salımı yapıyor, ilaç veriyorlar. Bu zararlı çok faydasız oldu. Gal arısından ormanlarımız arınırsa daha güzel olacak" dedi.
Yer: Kastamonu! Ormanlardan toplanıyor, 350 TL ye alıcı buluyor 3
Kestanenin temizliğini ve boy ayrımını yaptıktan sonra sattıklarını belirten Uçar, "Kestanemizi makinemize koyuyoruz. İki boy, üç boy şeklinde ayırıyoruz. Birinci sınıf oluyor, ikinci sınıf oluyor. İkinci sınıfı birinci sınıfla karıştırmıyoruz, ayrı tutuyoruz. Alıcı arkadaş geldiği zaman temizlenmiş şekilde veriyoruz. Eğer makineden temizlenmemiş isterse direkt ormandan toplandığı şekilde öyle de satıyoruz" diye konuştu.

Yer: Kastamonu! Ormanlardan toplanıyor, 350 TL ye alıcı buluyor 4

Kestanenin vatandaşların yüzünü güldürdüğünü belirten Uçar, "Köylü bir destek alıyor, bir gelir alıyor, çok iyi gelir. En az kırsalda yaşayan köylülerimize en az 20 milyon lira para gelir. Her akşam köylere gidiyorum, vatandaşların topladığı kestaneleri topluyorum. Köylülerin sıcak bir şekilde cebine para giriyor, hakkını alıyor" şeklinde konuştu.
Yer: Kastamonu! Ormanlardan toplanıyor, 350 TL ye alıcı buluyor 5

"BUGÜN 2 TON KESTANE SATIN ALDIK"

Giresun’dan Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine kestane satın almak için gelen Muharrem Şen ise, "Yaklaşık 17 senedir yılın belli dönemlerinde Doğanyurt'a gelir kestane alırım. Halde marketlere, manavlara, pazarlayıcılara satıyoruz. Doğanyurt'un kestanesinden memnunuz. Vatandaşlarımız da kazandıkları paradan inşallah memnundur. Bugün de 2 ton civarında kestane satın aldık. Allah bereket versin. Bu sene geçen yıllara göre ürün daha iyi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kestane Kastamonu
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