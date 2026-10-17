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Yer: Yozgat! Hasat başladı: 'Biz 150'ye satıyoruz, marketlerde 500 lira'

Yozgat’ta ceviz hasadı başladı. Cevizde verimin yüksek olduğunu belirten üreticiler, ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yer: Yozgat! Hasat başladı: 'Biz 150'ye satıyoruz, marketlerde 500 lira'
Cansu Çamcı

Yozgat'ta ceviz hasadı yapan üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri ağaçlardan elde ettikleri cevizleri kışlık tüketim için ayırdıktan sonra kalanını satışa sunuyor. Hasat edilen cevizler, yeşil kabuklarından temizlenerek kuruması için bekletiliyor.

Yer: Yozgat! Hasat başladı: Biz 150 ye satıyoruz, marketlerde 500 lira 1

"CEVİZLERİMİZ ÇOK GÜZEL, ÇOK DA VERİM VERİYOR"

Örencik köyünde ceviz üretimi yapan Coşkun Koç, bu yıl verimin geçen yıla göre oldukça iyi olduğunu ancak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Yer: Yozgat! Hasat başladı: Biz 150 ye satıyoruz, marketlerde 500 lira 2

Hayvancılıkla beraber ceviz üretiminden de geçimlerini sağladıklarını belirten Koç, üreticilere destek verilmesini istedi.

Yer: Yozgat! Hasat başladı: Biz 150 ye satıyoruz, marketlerde 500 lira 3

"MARKETLERDE 400-500 LİRAYA SATILIYOR"

Koç, "Ceviz hasadına başladık şu an. Hasadımız iyi Allah'a şükür. Geçen sene yoktu ama bu sene çok iyi. Ama biz şu an 150'ye, 100 liraya veriyoruz. Çok ucuz gidiyor cevizlerimiz. Mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Kuruduğu zaman yarı yarıya düşüyor. Bizim burada cevizlik çok oluyor. Ceviz çok. Ama Sayın Tarım Bakanlığından bize destek olmasını, bizlere yetiştirmek için destek vermesini istiyoruz.
Gerçekten bu konuda çok aciziz. Suyumuz bol, cevizlerimiz görüyorsunuz. Cevizlerimiz çok güzel. Çok da verim veriyor. Cevizle geçimimizi sağlayan kişileriz.
Bu cevizleri fazlalıklarını satıyoruz. Kışlık yiyeceğimiz koyuyoruz. Geri kalanını satıyoruz. Ama fiyatı çok ucuz. 100'e, 150'ye satıyoruz. 200'e çok nadir. Ama bizden çıktıktan sonra marketlerde 400 lira, 500 lira" dedi.

Yer: Yozgat! Hasat başladı: Biz 150 ye satıyoruz, marketlerde 500 lira 4

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Anahtar Kelimeler:
ceviz Yozgat
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