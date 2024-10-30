'Yoğun talep' Oraya gittiğinde gördü, boş arazisinde aynısını yaptı! Kilosu 200 TL'den 1 ton... 'Fazlasıyla verdi'

Adana'nın Kozan ilçesinde oto yedek parçası ustalığı yapan Mesut Mutlu, Mersin ve Antalya'ya gittiğinde burada ejder meyvesi üretildiğini gördü. Mutlu, bundan esinlenerek Kozan'daki boş arazisine ejder meyvesi fidesi dikti.

TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR

Mutlu, herkesin tepki göstermesine rağmen, 2 yılda bir ton meyve hasat etti. 1 dönüm boş araziyi ekonomiye kazandıran Mutlu, şimdi taleplere yetişmeye çalışıyor.

"BURASI ATIL BOŞ ARAZİYDİ, ŞİMDİ EJDER MEYVESİ ÜRETİYORUM"

Mutlu, “Ailemle birlikte boş bir tarla almıştım. Burası atıl boş araziydi. Şimdi ejder meyvesi üretiyorum. 2 yıl önce ekim yaptım ama verimi çok güzel. Mersin ve Antalya da tadına baktım. 'Burada olmaz' dediler. 'Ne gerek var' dediler. Denemek için ektim. Rabbime şükür fazlası ile verdi." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BİR TALEP VAR"

Mutlu, "Şu an 1 ton ürün aldım. 20 günde bir hasat ediyorum. Kilosu 150-200 TL arasında satılıyor. İlaçsız bir üretim yaptım ve buradan gelip alıyorlar. Yoğun bir talep var” dedi. (İHA)