Zeytin ağaçlarının sayısı 6 milyonu aştı! Tenekesi 5 bin liraya dayandı

Kahramanmaraş'ta zeytin hasadı sürerken, üreticiler yeni sezonun ürünlerini toplamaya devam ediyor. Kent genelinde 112 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretim sonucunda bu yıl 26 bin ton zeytin elde edilmesi bekleniyor. Hasat edilen zeytinlerin bir bölümü sofralık olarak değerlendirilirken, önemli bir kısmı da zeytinyağı üretimi için tesislere gönderiliyor.

Kahramanmaraş, kendine özgü coğrafi özelliklerinin ürüne kazandırdığı aroma ve kokusuyla zeytinyağı üretiminde öne çıkıyor. Kentteki üreticiler, hem mevcut ağaç varlığı hem de her yıl yapılan yeni dikimlerle sektörün büyümeye devam ettiğini belirtiyor.

ZEYTİN ÜRETİMİNDE 26 BİN TONLUK HEDEF

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, kentteki zeytin üretiminin önemli bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Bu sezon 112 bin dekar alanda üretim gerçekleştirildiğini belirten Bilir, toplam 26 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ ZEYTİNYAĞININ FARKI AROMASINDA

Kahramanmaraş zeytinyağını diğer illerde üretilen yağlardan ayıran en önemli unsurun kendine has aroması olduğunu vurgulayan Bilir, şu değerlendirmede bulundu:

"Zeytinyağımızı diğer illerin zeytinyağlarından farklı kılan en önemli özellik, kendine özgü rayihası ve kokusudur. Bu da Kahramanmaraş'ın kendine has coğrafi yapısından kaynaklanıyor."

6 MİLYONUN ÜZERİNDE ZEYTİN AĞACI BULUNUYOR

Zeytinyağı üreticisi Abdurrahim Kırkgeçit de Kahramanmaraş'ın zeytin ve zeytinyağı sektöründe çevre illere göre giderek daha fazla öne çıktığını söyledi.

Kentteki ağaç varlığına ilişkin bilgi veren Kırkgeçit, 6 milyonun üzerinde dikili zeytin ağacı bulunduğunu, bunların yaklaşık 4,5 milyonunun meyve verdiğini belirtti.

HER YIL 200 BİNE YAKIN YENİ ZEYTİN AĞACI DİKİLİYOR

Üretimdeki büyümenin yeni dikimlerle de desteklendiğini kaydeden Kırkgeçit, Kahramanmaraş'ta her yıl düzenli olarak 150 bin ile 200 bin arasında yeni zeytin ağacının toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Kırkgeçit, kentteki gelişimin sektör açısından önemine işaret ederek, "Buradan anladığımız, Kahramanmaraş artık zeytin ve zeytinyağı sektöründe ‘varım' diyor" dedi.

7 KİLOGRAM ZEYTİNDEN 1 KİLOGRAM YAĞ ELDE EDİLİYOR

Bu sezon zeytinlerin henüz tam olgunlaşma aşamasını tamamlamadığını belirten Kırkgeçit, mevcut yağ verimliliğine ilişkin de bilgi verdi. Ürünlerin olgunlaşmasını henüz tamamlamaması nedeniyle 7 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde edildiğini aktardı.

Zeytinyağı fiyatlarına da değinen Kırkgeçit, 18-20 litrelik bir teneke sızma zeytinyağının 5 bin lira, natürel zeytinyağının ise 4 bin 500 lira olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır