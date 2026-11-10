FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Zeytin ağaçlarının sayısı 6 milyonu aştı! Tenekesi 5 bin liraya dayandı

Kahramanmaraş'ta zeytin hasadı devam ederken bu sezon 112 bin dekar alanda 26 bin ton rekolte bekleniyor. Kentte 6 milyonun üzerinde zeytin ağacı bulunurken, 18-20 litrelik sızma zeytinyağının fiyatı 5 bin liraya ulaştı.

Zeytin ağaçlarının sayısı 6 milyonu aştı! Tenekesi 5 bin liraya dayandı

Kahramanmaraş'ta zeytin hasadı sürerken, üreticiler yeni sezonun ürünlerini toplamaya devam ediyor. Kent genelinde 112 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretim sonucunda bu yıl 26 bin ton zeytin elde edilmesi bekleniyor. Hasat edilen zeytinlerin bir bölümü sofralık olarak değerlendirilirken, önemli bir kısmı da zeytinyağı üretimi için tesislere gönderiliyor.

Kahramanmaraş, kendine özgü coğrafi özelliklerinin ürüne kazandırdığı aroma ve kokusuyla zeytinyağı üretiminde öne çıkıyor. Kentteki üreticiler, hem mevcut ağaç varlığı hem de her yıl yapılan yeni dikimlerle sektörün büyümeye devam ettiğini belirtiyor.

Zeytin ağaçlarının sayısı 6 milyonu aştı! Tenekesi 5 bin liraya dayandı 1

ZEYTİN ÜRETİMİNDE 26 BİN TONLUK HEDEF

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, kentteki zeytin üretiminin önemli bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Bu sezon 112 bin dekar alanda üretim gerçekleştirildiğini belirten Bilir, toplam 26 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Zeytin ağaçlarının sayısı 6 milyonu aştı! Tenekesi 5 bin liraya dayandı 2

KAHRAMANMARAŞ ZEYTİNYAĞININ FARKI AROMASINDA

Kahramanmaraş zeytinyağını diğer illerde üretilen yağlardan ayıran en önemli unsurun kendine has aroması olduğunu vurgulayan Bilir, şu değerlendirmede bulundu:

"Zeytinyağımızı diğer illerin zeytinyağlarından farklı kılan en önemli özellik, kendine özgü rayihası ve kokusudur. Bu da Kahramanmaraş'ın kendine has coğrafi yapısından kaynaklanıyor."

Zeytin ağaçlarının sayısı 6 milyonu aştı! Tenekesi 5 bin liraya dayandı 3

6 MİLYONUN ÜZERİNDE ZEYTİN AĞACI BULUNUYOR

Zeytinyağı üreticisi Abdurrahim Kırkgeçit de Kahramanmaraş'ın zeytin ve zeytinyağı sektöründe çevre illere göre giderek daha fazla öne çıktığını söyledi.

Kentteki ağaç varlığına ilişkin bilgi veren Kırkgeçit, 6 milyonun üzerinde dikili zeytin ağacı bulunduğunu, bunların yaklaşık 4,5 milyonunun meyve verdiğini belirtti.

Zeytin ağaçlarının sayısı 6 milyonu aştı! Tenekesi 5 bin liraya dayandı 4

HER YIL 200 BİNE YAKIN YENİ ZEYTİN AĞACI DİKİLİYOR

Üretimdeki büyümenin yeni dikimlerle de desteklendiğini kaydeden Kırkgeçit, Kahramanmaraş'ta her yıl düzenli olarak 150 bin ile 200 bin arasında yeni zeytin ağacının toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Kırkgeçit, kentteki gelişimin sektör açısından önemine işaret ederek, "Buradan anladığımız, Kahramanmaraş artık zeytin ve zeytinyağı sektöründe ‘varım' diyor" dedi.

Zeytin ağaçlarının sayısı 6 milyonu aştı! Tenekesi 5 bin liraya dayandı 5

7 KİLOGRAM ZEYTİNDEN 1 KİLOGRAM YAĞ ELDE EDİLİYOR

Bu sezon zeytinlerin henüz tam olgunlaşma aşamasını tamamlamadığını belirten Kırkgeçit, mevcut yağ verimliliğine ilişkin de bilgi verdi. Ürünlerin olgunlaşmasını henüz tamamlamaması nedeniyle 7 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde edildiğini aktardı.

Zeytinyağı fiyatlarına da değinen Kırkgeçit, 18-20 litrelik bir teneke sızma zeytinyağının 5 bin lira, natürel zeytinyağının ise 4 bin 500 lira olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat edilmezse masraf çıkarıyor! Ehliyetteki bu detaya dikkat: 103 kodu ne anlama geliyor?Dikkat edilmezse masraf çıkarıyor! Ehliyetteki bu detaya dikkat: 103 kodu ne anlama geliyor?
Yeni enerji koridoru: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan imzaladı!Yeni enerji koridoru: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan imzaladı!

Anahtar Kelimeler:
zeytin zeytinyağı Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Fiyatı bir haftada 75 lira düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Fiyatı bir haftada 75 lira düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.