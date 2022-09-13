13 Eylül Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar araştırılıyor. Kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "13 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları...
Bitcoin 13 Eylül Salı günü 395.822,39 TL alış, 395.813,79 TL satış fiyatından işlem görüyor.
13 Eylül Salı günü Bitcoin'in alış fiyatı 21.635,55 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 21.635,08 Dolar oldu.
13 Eylül Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 32.287,3819 TL, satış fiyatı 32.287,1990 TL oldu.
Ethereum'un alış fiyatı 1.764,8200 Dolar, satış fiyatı ise 1.764,8100 Dolar oldu.
13 Eylül Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,1689 TL, satış fiyatı ise 1,1687 TL oldu.
Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0639 Dolar, satış fiyatı 0,0639 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5020 TL, satış fiyatı ise 6,5002 TL'den işlem görüyor.
Ripple alış fiyatı 0,3554 Dolar, satış fiyatı ise 0,3553 Dolar oldu.
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