13 Eylül Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar araştırılıyor. Kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "13 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 13 EYLÜL 2022 SALI

Bitcoin 13 Eylül Salı günü 395.822,39 TL alış, 395.813,79 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

13 Eylül Salı günü Bitcoin'in alış fiyatı 21.635,55 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 21.635,08 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 13 EYLÜL 2022 SALI

13 Eylül Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 32.287,3819 TL, satış fiyatı 32.287,1990 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.764,8200 Dolar, satış fiyatı ise 1.764,8100 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 13 EYLÜL 2022 SALI

13 Eylül Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,1689 TL, satış fiyatı ise 1,1687 TL oldu.

BUGÜN DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0639 Dolar, satış fiyatı 0,0639 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 13 EYLÜL 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5020 TL, satış fiyatı ise 6,5002 TL'den işlem görüyor.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,3554 Dolar, satış fiyatı ise 0,3553 Dolar oldu.



