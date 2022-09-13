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13 Eylül Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

13.09.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Eylül Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satış fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 13 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte kripto paralarda son dakika gelişmeleri...

13 Eylül Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar araştırılıyor. Kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "13 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 13 EYLÜL 2022 SALI

Bitcoin 13 Eylül Salı günü 395.822,39 TL alış, 395.813,79 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

13 Eylül Salı günü Bitcoin'in alış fiyatı 21.635,55 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 21.635,08 Dolar oldu.

bitcoin

ETHEREUM KAÇ TL? 13 EYLÜL 2022 SALI

13 Eylül Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 32.287,3819 TL, satış fiyatı 32.287,1990 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.764,8200 Dolar, satış fiyatı ise 1.764,8100 Dolar oldu.

Ethereum-nedir

DOGECOİN KAÇ TL? 13 EYLÜL 2022 SALI

13 Eylül Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,1689 TL, satış fiyatı ise 1,1687 TL oldu.

BUGÜN DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0639 Dolar, satış fiyatı 0,0639 Dolar oldu.

dogecoin

RİPPLE KAÇ TL? 13 EYLÜL 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5020 TL, satış fiyatı ise 6,5002 TL'den işlem görüyor.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,3554 Dolar, satış fiyatı ise 0,3553 Dolar oldu.

ripple

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
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