14 kulüp 91 binden fazla token yaktı

Son dönemde sayıları hızlıca artan taraftar token’lar için yakımlar gerçekleştirildi. Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda listelenen taraftar token’ların yakımları takımların attıkları gol sayısına göre yapıldı.

Listelenen Adana Demirspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Diyarbekirspor, Erzurumspor, Giresunspor, Hatayspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Vanspor ve Yeni Malatyaspor’un taraftar token yakımları, dijital cüzdanEXENPAY tarafından gerçekleştirildi.

GOL SAYISINA GÖRE YAKILAN TOKENLER

Atılan gol sayısına göre yakılan token adedi ise şu şekilde açıklandı:

Adana Demirspor 40.000 adet DEMIR Token

Antalyaspor 1.554 adet AKREP Token

Çaykur Rizespor 2.120 adet RIZE Token

Diyarbekirspor 6.363 adet DIYAR Token

Erzurumspor 7.500 adet ERZ Token

Giresunspor 840 adet GRS Token

Hatayspor 1.550 adet HATAY Token

Kayserispor 15.200 KYSR Token Sakaryaspor 8.262 SKRY Token

Sivasspor 2.320 adet SIV Token Şanlıurfaspor 1.890 URFA Token Tuzlaspor 210 TUZLA Token Vanspor 2.600 VAN Token Yeni Malatyaspor 880 YMS Token





