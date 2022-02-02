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14 kulüp 91 binden fazla token yaktı

02.02.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda listelenen taraftar token’larda, takımların attıkları gol sayısına göre yakımlar gerçekleşti. En fazla token yakan kulüp ise 40 bin adet DEMİR Token ile Adana Demirspor oldu.

14 kulüp 91 binden fazla token yaktı

Son dönemde sayıları hızlıca artan taraftar token’lar için yakımlar gerçekleştirildi. Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda listelenen taraftar token’ların yakımları takımların attıkları gol sayısına göre yapıldı.

Listelenen Adana Demirspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Diyarbekirspor, Erzurumspor, Giresunspor, Hatayspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Vanspor ve Yeni Malatyaspor’un taraftar token yakımları, dijital cüzdanEXENPAY tarafından gerçekleştirildi.

GOL SAYISINA GÖRE YAKILAN TOKENLER

Atılan gol sayısına göre yakılan token adedi ise şu şekilde açıklandı:

  • Adana Demirspor 40.000 adet DEMIR Token
  • Antalyaspor 1.554 adet AKREP Token
  • Çaykur Rizespor 2.120 adet RIZE Token
  • Diyarbekirspor 6.363 adet DIYAR Token
  • Erzurumspor 7.500 adet ERZ Token
  • Giresunspor 840 adet GRS Token
  • Hatayspor 1.550 adet HATAY Token
  • Kayserispor 15.200 KYSR Token
    • Sakaryaspor 8.262 SKRY Token
  • Sivasspor 2.320 adet SIV Token
    • Şanlıurfaspor 1.890 URFA Token
    • Tuzlaspor 210 TUZLA Token
    • Vanspor 2.600 VAN Token
    • Yeni Malatyaspor 880 YMS Token


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