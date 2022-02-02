14 kulüp 91 binden fazla token yaktı

Son dönemde sayıları hızlıca artan taraftar token’lar için yakımlar gerçekleştirildi. Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda listelenen taraftar token’ların yakımları takımların attıkları gol sayısına göre yapıldı.
Listelenen Adana Demirspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Diyarbekirspor, Erzurumspor, Giresunspor, Hatayspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Vanspor ve Yeni Malatyaspor’un taraftar token yakımları, dijital cüzdanEXENPAY tarafından gerçekleştirildi.
Atılan gol sayısına göre yakılan token adedi ise şu şekilde açıklandı:
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