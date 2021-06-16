16 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (16 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar oldu?

Çin’in kripto paralar üzerindeki hakimiyeti sürerken, Bitcoin konusunda hükümetin aldığı kararlar Bitcoin madenciliğindeki zorluğunu yüzde 5 düşürdü. Ethereum ise şu an için 2 bin 500 seviyelerinden işlem görüyor. Aylık olarak yüzde 29,48 değer kaybı yaşayan Ethereum’un direnç noktasını kırıp kıramayacağı ise merak ediliyor.
Kripto Para Piyasası
BİTCOİN NE KADAR?
Güne $39.950,4900 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,32 azalışla $40.307,05 seviyesinde bulunuyor.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.521,3700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %3,54 azalışla $2.527,07 seviyesinde bulunuyor.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,8702 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,45 azalışla $0,8676 seviyesinde bulunuyor. İPPLE XRP NE KADAR?
LİTECOİN NE KADAR?
Güne $173,1100 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %3,09 azalışla $173,8400 seviyesinde bulunuyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3195 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,85 azalışla $0,3170 seviyesinde bulunuyor.
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