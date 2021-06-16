16 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (16 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar oldu?

Çin’in kripto paralar üzerindeki hakimiyeti sürerken, Bitcoin konusunda hükümetin aldığı kararlar Bitcoin madenciliğindeki zorluğunu yüzde 5 düşürdü. Ethereum ise şu an için 2 bin 500 seviyelerinden işlem görüyor. Aylık olarak yüzde 29,48 değer kaybı yaşayan Ethereum’un direnç noktasını kırıp kıramayacağı ise merak ediliyor.