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16 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (16 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar oldu?

16.06.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların yakından takip ettiği kripto para piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Bir süredir 36 bin seviyesinde seyreden ve 37 bin direnç noktasını aşmakta oldukça zorlanan Bitcoin, 37 bin sınırını geçti. 40 bin seviyelerinde bulunan Bitcoin ise, bulunduğu konumu koruyor. Ethereum ise rekor yükselişinin ardından düşüşe geçmişti. Bu düşüşten sonra kendisini toparlamakta zorlanan Ethereum 2 bin 500 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Çin’in kripto paralar üzerindeki hakimiyeti sürerken, Bitcoin konusunda hükümetin aldığı kararlar Bitcoin madenciliğindeki zorluğunu yüzde 5 düşürdü. Ethereum ise şu an için 2 bin 500 seviyelerinden işlem görüyor. Aylık olarak yüzde 29,48 değer kaybı yaşayan Ethereum’un direnç noktasını kırıp kıramayacağı ise merak ediliyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $39.950,4900 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,32 azalışla $40.307,05 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.521,3700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %3,54 azalışla $2.527,07 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,8702 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,45 azalışla $0,8676 seviyesinde bulunuyor. İPPLE XRP NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $173,1100 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %3,09 azalışla $173,8400 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3195 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,85 azalışla $0,3170 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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